Ving kjøper spansk hotellselskap

Petter Stordalens Ving går tungt inn i spansk hotelkjede

Vinggruppen i Norden kjøper det spanske hotellselskapet AROE som eier 12 hoteller med om lag 2.000 rom på Mallorca, Menorca og Kanariøyene, og sikrer seg dermed flere populære hoteller på lang sikt.

Hotellselskapet, som også inkluderer flere av Vinggruppens (Ving, Spies og Tjäreborg) mest populære hotell, driver hotell på Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, Mallorca og Menorca, melder Ving i en pressemelding.

I kjøpet inngår 2194 rom på totalt 12 populære hotell med høy kundetilfredshet.

Fem av hotellene er fra før av de mest populære blant Vinggruppens gjester: Sunwing Alcudia og Sunprime Waterfront på Mallorca, Sunwing Fañabé Beach på Tenerife og Sunprime Atlantic View og O.B.C. på Gran Canaria.





Vokser med flere hoteller

Hotellene ble sikret for sommeren 2020 for de nordiske gjestene i forbindelse med Thomas Cooks konkurs, men kjøpet gjør at disse populære hotellene nå beholdes i Vinggruppen på lengre sikt.

- Vi er glad for at vi nå har sikret noen av våre best likte hotell også for fremtiden, og at vi gjennom oppkjøpet også skaper nye muligheter for å vokse med nye hotell i Middelhavsområdet og på Kanariøyene, sier Magnus Wikner, konsernsjef i Vinggruppen i Norden.

AROE (Airtours Resort Ownership España) driver 12 hotell med i alt 2194 rom og 1700 ansatte på Tenerife, Gran Canaria, Mallorca og Menorca.