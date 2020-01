Vinmonopolet får ikke lenger skrive «nyhet»: Regelrytteri på sitt verste fra Helsedirektoratet

Hylleetiketten på Vinmonopolet må gjerne fortelle at vinen er halvtørr, passer til fjærkre og fisk, smaker av røde bær, urter og litt sitrus, og at den koster 134 kroner. Men at den er ny i sortimentet, det tillater ikke byråkratene lenger at vi skal få vite.

Jeg har begynt å kjøpe en bestemt rødvin fordi den er merket med «miljøsmart emballasje». Dermed kan plastflasken pantes i butikk og blir materialgjenvunnet. I tillegg til god miljøsamvittighet får jeg en vin som smaker innmari godt, takket være informativ merking. Men hvorvidt en vin er ny i sortimentet skal jeg heretter ikke få vite. Nå kan nemlig ikke alkohol lenger merkes med «nyhet» på hylleetiketten, fordi det anses salgsfremmende av Helsedirektoratet. Vinens miljøprofil, søthetsgrad, hvilke blomstrende herligheter den smaker av, om den passer like godt å drikke alene som til hvilken type mat, prisen (som indikerer hvilket produkt som gir den billigste rusen) og så videre er derimot ikke salgsfremmende. Alt dette er kun faktainformasjon, og dermed omfavnet av unntaket fra forbudet mot alkoholreklame. Nye varer i hyllene hele tiden Denne intrikate distinksjonen er konklusjonen etter at Helsedirektoratets utsendte har trålet alkoholhyllene i taxfreebutikken på Oslo lufthavn og hos Vinmonopolet på Storo i Oslo. Kundene trenger nemlig ikke vite at vinen er «ny» for å gjøre sitt valg, og derfor skal de heller ikke få lov til å vite det, slås det fast. Dette til tross for at Vinmonopolets vareutvalg fornyes annenhver måned. Mange varer går ut, mens andre kommer inn. For den vanlige kunde er det nær umulig å ha oversikten. – Mange av våre kunder er svært interessert og kommer gjerne for å spørre om nyheter. Vi har sett på dette som en faktaopplysning, sier Halvor Bing Lorentzen, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Vinmonopolet, til NTB. Det er lett å tilgi ham. Man må trolig være helsebyråkrat i Norge for å se det annerledes. I Vinmonopolets nettbutikk merkes også nye varer i sortimentet. Denne funksjonen blir høyst sannsynlig også fjernet etter Helsedirektoratets nye fortolkning. « Vis kun nyheter »

I Vinmonopolets nettbutikk, som tilbyr både levering på døra og lagring av favorittprodukter ved å klikke på et hjertesymbol, er det i skrivende stund 1084 produkter som er merket med «NYHET» i røde bokstaver. Man kan endog enkelt filtrere søket ved å klikke på «Vis kun nyheter». Dette må etter alle solemerker også nå fjernes, som følge av direktoratets nytolkning og påfølgende regelrytteri.

