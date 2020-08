Vinner Sløseriprisen etter Norges dyreste ordførerkjede: – Det var et godt kjøp

Nettavisens lesere har talt: Ordførernes svindyre ordførerkjeder er vinneren.

Etter en tett kamp mellom kandidatene stakk ordførerne av med sløseriprisen for å smykke seg for flere millioner kroner.

I fjor var det store året for fylkes- og kommunesammenslåinger. Dermed var det mange ordførere som gikk til innkjøp av dyre kjeder for å smykke den nye kommunen.

Totalt brukte ordførerne 3,6 millioner kroner på nye ordførerkjeder, viser en gjennomgang av NRK.

Spesielt stort var det for politikerne da drømmen om Vestland fylke kom på plass. Hordaland og Sogn og Fjordane ble sammenslått, og det hele skulle feires med et nytt ordførerkjede. Sluttresultatet ble Norgesrekord i pris for et ordførerkjede til hele 329.500 kroner.

Sløseriprisen er et samarbeid mellom Nettavisen og Skattebetalerforeningen. I forkant har en jury gjennomgått tips til saker fra leserne, og til slutt er det leserne som kårer vinneren.

Godt fornøyd

Mathilde Fasting, medlem i juryen til Sløseriprisen er godt fornøyd med kåringen.

GODT FORNØYD: Mathilde Fasting i sløseriprisens jury er godt fornøyd med kåringen, og mener ikke alt handler om milliardbeløp. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

– Denne saken viser hvordan små beslutninger kan få store konsekvenser. Vi satt i juryen og var enige om at dette var en god kandidat, sier hun.

Men den som satt norgesrekorden, fylkesordfører Jon Askeland (Sp), er godt fornøyd med kjøpet.

– Et godt kjøp

– Var det et godt kjøp?

– Ja. Kjedet er 100 prosent norsk, produsert av en designer og sølvsmed i Norge på norsk lønnsnivå. Det har bidratt til å holde viktige yrkesfag i landet og i fylket. Jeg har hatt glede av å bruke kjedet ved mange anledninger allerede, sier Askeland til Nettavisen.

NYTT KJEDE: Fylkesordfører Jon Askeland blir smykket med ordførerkjedet til 329.500 kroner. Foto: Hordaland fylkeskommune

– Hva synes dere om å ha vunnet Sløseriprisen for dette innkjøpet?

– Vestland fylke viderefører arven av to markante fylker som eksisterte i mer enn 200 år. Fylkesordførerkjedet er slik sett laget for å vare, og det skal representere fylket og innbyggerne i generasjoner fremover, sier han.

Ordføreren mener det er mer verdi i et ordentlig kjede enn bare prisen.

– Vi ser at mennesker fremdeles trenger å se verdien av fellesskap over tid er mer enn prisen på en vare - som vel å merke ikke er kjøpt fra Kina, sier han.

Ordførerkjedene vant sløseriprisen med 33 prosent av stemmene. På en solid andreplass med 31 prosent av stemmene kom garderoben på Haraldrud, hvor Oslo kommune har brukt tre år og 18 millioner kroner uten å bygge noe som helst.

Tredjeplassen med 27 prosent av stemmene gikk til fjellheisen i Arendal, som galopperte i pris fra 50 millioner kroner til over 90 millioner kroner.