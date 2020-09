Vipps er nede

Betalingstjenesten skriver at de jobber hardt med å løse problemet.

Saken oppdateres.

- 16.00: Det er dessverre noen problemer som gjør at Vipps er utilgjengelig for øyeblikket, vi jobber hardt med å løse dette så fort som mulig og er lei oss for at det skaper problemer i vippsingen! skriver Vipps på Facebook.

Til Nettavisen informerer Vipps at de foreløpig ikke vet hvor lang tid det vil ta før problemet blir løst.

- Det er veldig vanskelig å gi et tidsestimat akkurat nå på når ting er i orden igjen, men vi jobber hardt for å løse problemet. Vi vet heller ikke foreløpig hva som er problemet, men vi skal holde folk fortløpende oppdatert på Facebook, sier kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes til Nettavisen.