Vipps inngår gigantavtale med Visa

Avtalen er en milepæl for Vipps’ internasjonale satsing.

– Med Visa som er verdensledende innen digitale betalinger og Vipps, verdens mest suksessfulle bankdrevne mobile lommebok, er vi sikre på at samarbeidet skaper magi, sier Rune Garborg i Vipps i en pressemelding torsdag.

I meldingen skriver Vipps at selskapet har inngått et strategisk samarbeid med Visa, verdens ledende selskap innen digitale betalingsløsninger. Sammen skal selskapene lage en mobil lommebok for det europeiske markedet.

– Vi skal bruke vår erfaring og kompetanse på å skape forenkling i verdensklasse gjennom løsninger som begeistrer folk utenfor landegrensene på samme måte som vi har gjort i Norge, sier Garborg.

Se hva tidligere Vipps-sjef Berit Svendsen sa om tematikken da Nettavisen Økonomi intervjuet henne i fjor:

Voksende interesse for digital betaling

Visa mener at samarbeidet vil bidra til å utvikle bruken av digital betaling i Europa, og tror digitale løsninger blir en viktig del av den europeiske økonomiens gjenopphenting etter koronakrisen.

– Forbrukernes interesse for digitale betalingsløsninger er stor og stadig voksende – og har økt ytterligere under COVID-19. Å imøtekomme denne etterspørselen vil være avgjørende for å hente inn igjen den europeiske økonomien, og la forbrukerne betale på de måtene de er mest komfortable med, samtidig som butikker raskt og sikkert kan få betalt, sier Visas Henning Holtan i en melding.

Vipps eies av 110 norske banker, og over 80 prosent av den norske befolkningen bruker betalingsløsningen. Visa er på sin side godt etablert i over 200 land, og har systemer som kan håndtere 24.000 transaksjoner i sekundet.

I pressemeldingen skriver Vipps at europeiske banker i dag har høye kostnader knyttet til håndtering av kontanter, og at folk i land som Tyskland og Irland fortsatt bruker kontanter mer enn bankkort og digital betaling.

Det nye partnerskapet tror samarbeidet vil bidra til å kutte investeringskostnadene for banker som ellers hadde måttet utvikle egne løsninger for mobilbetaling.

Vipps-bruken skjøt i været i sommer

Vipps er blant aktørene som har fått et kjempeløft av at nordmenn har feriert i Norge i sommer. Nordmenn vippset 45 prosent oftere i juli i år sammenliknet med i fjor, og spesielt i Agder og Nordland vokste bruken kraftig.

Vippsing for mat og drikke på restaurant økte med 138 prosent i juni og juli i år sammenliknet med i fjor. Bruken av Vipps til losji, som for eksempel på campingplasser, økte kraftig. Innen camping økte vippsingen med 267 prosent fra 2019, mens Vipps-bruken økte med 204 prosent for ferieleiligheter og vandrehjem.

Hotellene vippset også 160 prosent mer til hotellene i sommer enn i 2019.