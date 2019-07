Vipps lager eFaktura-avtaler uten at kunder vet om det

Mange har gitt Vipps tillatelse til å opprette eFaktura-avtaler uten at de egentlig har visst hva de sa ja til.

– Dette er privat, dette er pengene dine og koder du holder skjult. Når det da plutselig dukker opp eFakturaer i nettbanken som du ikke selv har godkjent, tenker jeg at det kan oppleves som ugreit og invaderende for mange.

Det sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea til NRK.

I mars dukket det nemlig opp et varsel på mobilskjermen til alle Vipps-kunder. De som trykket OK, enten med vilje eller uten å tenke seg om, ga tillatelse til at Vipps kan opprette eFaktura-avtaler på dine vegne, melder NRK.

Incedursun sier til kanalen at problemet er at mange ikke aner hva de har trykket OK til, og det er problematisk når avtaler inngått gjennom pop-up-vinduer på mobilen påvirker folks personlige økonomi.

Skeptisk

Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet er skeptisk til at det blir gitt viktige meldinger til forbrukere gjennom pop-up-vinduer på mobilen.

Til NRK sier han at alle som tilbyr tjenester med betingelser og brukerveiledninger vet at en stor andel av forbrukerne ikke leser vilkårene.

Med eFaktura får du regningen rett i nettbanken din, og må kun bekrefte betalingen. Du slipper å taste inn KID-nummer og annen betalingsinformasjon, men du kan endre både beløp og forfallsdato ved behov.

Legger seg flate

Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps, innrømmer overfor NRK at de burde ha informert brukerne bedre, og sørget for at de vet hvordan dette fungerer og hva de sier ja til.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Hanne Kjærnes i Vipps. Foto: Vipps

Hun sier at Vipps nå kommer til å snakke med Forbrukerrådet om dette, etter å ha fått flere tilbakemeldinger fra kunder.

Poenget med å opprette eFakturer på kundenes vegne var for øvrig for å spare papir, noe som er både økonomisk og miljøbesparende.