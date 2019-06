Virke: Fare på ferde - velferdsstaten er truet

Hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen - Virke - advarer mot lav produktivitetsvekst. Velferdsstaten er truet slik utviklingen er nå.

Virke presenterte onsdag sin seneste konjunkturrapport. Overskriften denne gangen er at det er fare på ferde i norsk næringsliv. De seneste årene har vi ikke klart å fornye oss i samme takt som tidligere. Hvis det ikke skjer en bedring, mener organisasjonen vi skaper en kjempeutfordring for oss selv.

- Veksten går ned fordi vi ikke klarer å omstille oss raskt nok og å være innovative for å skape vekst. Velferdsstaten er truet slik utviklingen er nå. Vi er svært bekymret for dette, sier adm. direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke en pressemelding.

Problemer

- Hvis vi ikke får tilbake produktiviteten, vil vi ha problemer lenger fremme, supplerte han på en pressekonferanse.

De seneste ti årene har Norge opplevd en høy produktivitetsvekst. Men Virke er opptatt av at norsk næringsliv ikke leverer den produktivitetsveksten som Perspektivmeldingen fra 2017 la opp til.

Veksten har de seneste årene falt til 0,7 prosent mot 2,6 prosent de foregående ti årene. Virke tror imidlertid at hvis handels- og tjenestenæringen klarer å løfte seg tilbake til veksttakten fra 1990-tallet, er det håp.

7200 milliarder

- Hvis veksttakten kommer tilbake til det, vil det gi oss 7200 milliarder kroner ekstra frem mot 2040, nesten på størrelsen med vårt oljefond, sa Virke-direktøren på konferansen.

- Det er noen skyer i horisonten. Velferdsstaten er truet på inntektssiden, sa Horneland Kristensen på pressekonferansen.

- Med små endringer kan handels- og tjenestenæringen redde Norge. Vi har bevist før at vi klarer å vokse sterkt, sier Horneland Kristensen i mldingen. Virke oppfordrer nå landets ordførere til å ta grep. Organisasjonen mener vi er helt avhengig av handels- og tjenestenæringen i Norge.

Bruker penger

- Jeg er redd for at kommunepolitikerne er mer opptatt av å bruke penger enn å skape verdier. Politikerne må forstå at måten de tilrettelegger for næringsvirksomhet fra dag til dag har store konsekvenser for nærmiljøene og samfunnet, sier Horneland Kristensen.

Han mener det for tiden er ekstremt mye fokus på bompenger, skole og velferd. Men næringsutvikling må handle om mer enn bompenger.

- Og næringspolitikk er mer enn industri, sa Horneland Kristensen, som i vår var opptatt av at politikere og byråkrater ikke forstår verdien av de tjenesteytende næringene.

Hele åtte av ti jobber i dag i tjenestenæringene i Norge. I 2060 har andelen vokst til ni av ti, ifølge regjeringens perspektivmelding. 87 prosent av de nye jobbene siden 2008 har ifølge Virke kommet i de tjenesteytende næringene.