Virke: Tydelig endring i norsk handel

Virkes nye handelsrapport viser en bransjeglidning i norsk varehandel, og dette påvirker konkurransen mellom kjedene.

Norske butikker gjennomgår en endring, og bransjeglidning er en av de sterkeste trendene handelsorganisasjonen Virke nå ser i norsk handel. Dette bidrar til et mer komplekst konkurransebilde.

Flere kjeder har nå begynt å selge produktkategorier fra flere ulike bransjer, og dette gjør at skillet mellom bransjene viskes ut.

- Den tradisjonelle bransjeinndelingen i handel svekkes. Varekategoriene som hentes inn er ofte varer som har hatt høyere marginer i andre bransjer, og veksten i bredt vareutvalg er dermed med på å presse marginene hos de som mister omsetningen, skriver Virke i rapporten.

Vinnerne i norsk varehandel

Europris, Biltema, Rusta og flere lignende butikkjeder er eksempler på aktører som har et bredt vareutvalg. De er nå i sterk vekst ved å hente inn varer fra andre bransjer, for eksempel sport, leker, dagligvare, elektronikk, kjøkkenutstyr og byggevare.

Apotek er en annen bransje som har lykkes med bransjeglidning. Den sterkeste veksten her skyldes at de selger varer som kosmetikk og ikke-legemidler, og henter omsetning fra faghandelen innen kosmetikk og dagligvare.

Bredt vareutvalg har vist seg å være en vekstvinner, ifølge Virke. Butikker med bredt vareutvalg har gjerne en rekke varekategorier som ikke er blant de mest omsatte på nett, og er derfor mindre utsatt for den økende netthandelen.

Apotekene har derimot ikke hatt så stor grad av netthandel tidligere, men her har koronapandemien snudd nordmenns handlevaner også innen denne varekategorien.

Netthandel truer butikkene

Bransjer med svak vekst er blant dem som er mest utsatt for økende grad av netthandel, for eksempel skobutikker, helsekost og de som selger kjøkkenutstyr. Musikk, spill og dvd-er selges det heller ikke så mye av i butikk lenger, men her er det digitaliseringen og ikke netthandel som har tatt en større del av kaka.

Selv om netthandel øker, er det også blant nettbutikkene at konkursene øker. Den prosentvise veksten i antall konkurser innen netthandel har vært klart høyere enn for fysiske butikker de siste årene.

- Den høye etableringsraten blant netthandelsforetakene har trolig bidratt til denne utviklingen, siden nyetablerte virksomheter oftere går over ende. Samtidig har antallet konkurser i fysiske butikker vært ganske stabile de siste årene, skriver Virke.

I første halvdel av 2020 har det imidlertid vært en viss økning i antall konkurser blant fysiske butikker, sammenlignet med første halvår i fjor. Antall konkurser blant nettbutikkene er mer enn halvert i samme periode. Sannsynligvis skyldes dette økningen i netthandel grunnet koronakrisen, mener Virke.