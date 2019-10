Virkeligheten overgår Exit-serien: – En av Norges rikeste tilbød meg én million

TV-serien på NRK har vakt sterke reaksjoner. – Den var litt kjedelig sammenlignet med sannheten, sier den tidligere Diva-artisten Helene Sommer.

For en uke siden ble sjokkserien Exit lansert av NRK. Serien skildrer fire menn med mye penger i det norske finansmiljøet som jevnlig bruker kokain, leier inn prostituerte og fører kona bak lyset.

Ifølge NRK er serien basert på virkelighet hos fire menn som finnes i det norske finansmiljøet som er kombinert med andre historier.

Mens serien har møtt sjokk og vantro både i sosiale medier og hos aviskommentatorer, sier en som har vanket i finansmiljøet i over 20 år at det var «kjedelig sammenlignet med sannheten».

Diva

Helene Sommer utgjorde artistduoen Diva sammen med Elene Nyborg på 90-tallet, og leverte i 1994 det som ble kåret til Norges mest sexy video med en frekk versjon av «The Sun Always Shines on TV».

– Det har vært mange tilbud om penger. Opp gjennom årene har det vært mange av finansguttene som hadde lyst til å ta en date med meg, forteller Sommer til Nettavisen.

Hun mener det er helt vanlig med kokain, prostituerte og ellevill festing i enkelte deler av miljøet med rikinger og finansfolk.

– Det er veldig likt det du ser i Exit, bare enda villere, sier hun og forklarer:

– Men det er mest av alt trist og mørkt. Det er triste, rike folk som roter seg bort i mye rart. Det er ikke så flott som det skal se ut til. De lever veldig tomme liv, forklarer Sommer.

Elleville historier

Når vi snakker med Sommer blir det tydelig at hun har vært med på mye. Ikke alt vil hun snakke om, men hennes siste 20-30 år har vært en lang dans i miljøet av Norges rikeste, finansgutter og høy sigarføring.

– Det var en gang jeg var med og tok privatfly til London, og fikk beskjed om å shoppe hva jeg ville på Harrod’s. Jeg ble helt skjelven, falt helt ut og bare surret rundt i butikken, sier Sommer og ler.

Hun forteller også om en nylig venninnetur på Marbella, hvor en venninne og hun hadde leide det råeste bordet på luksusutestedet Ocean Club. Det var masse gutter som hadde leid de andre bordene.

– Men ett bord var det fullt av damer. De var alle innleid. Men guttene ville ikke rote med dem, de ville bare ha dem som et smykke, forklarer hun.

– Denne livsstilen handler mye om status?

– Så absolutt. De vil ha masse pene damer rundt seg, de vil at kvelden skal være morsom. Samtidig er det veldig mannsdominert. Jeg skal ikke dømme folk.

Hun sier selv hun har holdt seg unna det aller verste i miljøet, men er klar over at det foregår mye bak ryggen på folk.

– Jeg har vært på mange fester, enten det var med John Fredriksen eller Gjelsten. Jeg har vært flydd inn med helikopter på fest hos Kjell Inge Røkke på et høyfjellshotell. Det er ganske utrolig for verdenen utenfor, sier hun.

En av de historiene hun husker aller best var en gang hun var med en kjent norsk rikmann hjem og de satt på kjøkkenet hans og pratet om livet og drømmene. Plutselig sier rikmannen at han skal betale for drømmene hennes, og tilbød henne én million kroner.

– Men det var helt uten noen form for gjenytelser, altså.

Dopet kona for å bli med på fest

En annen historie Sommer husker godt er da en venn med stor lommebok hadde kjøpt ny båt. De reiste deretter ned langs Oslofjorden for å besøke en venn som hadde en stor kåk nede ved sjøen.

– Vi satt og drakk hjemme hos ham, og prøvde å få ham med på fest. Han fortalte at han var ikke sikker på om han fikk lov av kona, fordi han hadde vært «slem gutt», forteller hun.

Mannen løste det hele med å slenge en stor dose sovetabletter i drinken til kona, som sluknet raskt. Han bar henne opp til soverommet, mens de rant sikkel ned fra munnen hennes.

– Dagen etterpå kjeftet han opp kona for å ha blitt altfor full.

– Avdekker ikke det et ganske vilt kvinnesyn?

– Mange av de damene blir fryktelig kuet. De kan ikke lage problemer, og mase om skilsmisser og slikt, for da mister de hele det livet de har kanskje jobbet hardt for å få til, forklarer hun.

Hun forklarer at mange av de rike mennene har hatt sine problemer tidlig i livet, som gjør at de søker til andre ting enn vanlige folk.

– Rike gutter er ikke oppdratt som normale gutter. De har fått servert alt fra første stund, også får de utdelt en utdanning de må ta, og de hadde sikkert knapt møtt foreldrene sine. Det de har gjort gjennom hele livet er å surre rundt med kompiser og rote seg borti mye rart.

Sommer sier det er mange i miljøet som forsøker å utnytte rike folk, og mange av dem er ganske lettlurt, sier hun.

– De blir oppsøkt av mennesker som vil bruke dem. De er ikke alltid så sterke, de blir lettlurt – og folk kommer inn og drar dem inn i miljøer med kokain og prostituerte. Det er onde, sosiopatiske mennesker som får glede av å ødelegge livet, og leve på å ha folk rundt seg som er rike.

