Virusfrykt gir krisetall for oljemarkedet: - Dette har ikke skjedd på over et tiår

Virusfrykt gir rekordlav etterspørsel.

Den globale etterspørselen etter olje faller for første gang på over et tiår i første kvartal, opplyser det internasjonale energibyrået. Nå frykter byrået ytterlige nedgang i oljeprisen.

Oljeprisen falt senest i forrige uke under 50 dollar fatet, det laveste de siste 12 månedene.

– Etterspørselen har blitt truffet hardt av det nye coronaviruset, og de omfattende konsekvensene for den kinesiske økonomien, skriver byrået i sin månedelig rapport om oljemarkedet.

Laveste siden 2011

Det globale forbruket var tidligere ventet å øke med 800.000 fat om dagen dette kvartalet, men vil istedet synke med 435.000 fat om dagen, står det i rapporten.

– Krisen er pågående og på dette tidspunktet er det vanskelig å vurdere omfanget presist, skriver byrået.

I rapporten kommer det fram at viruset ventes å redusere den årlige veksten i det globale forbruket med rundt 30 prosent, til 825.000 fat om dagen.

Det er den laveste veksten siden 2011, altså i kjølvannet av finanskrisen.

Kina motvirker krisestemning

Oljeanalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities sier til Nettavisen at rapporten ikke skapte noen sjokkbølger i markedet.

– Rapporten kom ut tidligere i dag og vi så ikke noen sterk reaksjon fra markedet, noe som tyder på at nedgangen var forventet og allerede priset inn. Vi meldte allerede tidligere denne uken at vi ikke forventet vekst i etterspørselen dette kvartalet, sier Martin Wiggen.

Hun påpeker at Kina selv gjør mye for å hindre at overproduksjon fører til lavere oljepriser, ved å kjøpe opp i markedet.

– Kina har også mye strategisk lagringskapasitet og siden innenlandsproduksjonen i landet synker har landet en interesse i å fylle lageret. Dette vil motvirke betydelige svingninger i oljeprisen i det korte løp, påpeker hun til Nettavisen.

Ikke bekymret for Norge med det første

Samtidig advarer hun i likhet med det internasjonale energibyrået at situasjonen kan forandre seg dersom krisen skulle trekke ut.

– Ingen i oljesektoren er helseeksperter, så skulle viruskrisen vise seg å bli langvarig kan vi få en annen reaksjon, som vil kunne lede til et fall i oljeprisene, sier Martin Wiggen til Nettavisen.

– Men det er ingen grunn til å tro at dette vil påvirke Norge negativt med det første. Aksjemarkedene går bra, noe som tyder på at den globale veksten vil fortsette på tross av viruset.