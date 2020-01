Virusfrykten herjer - Oslo Børs kraftig ned fra start

Oslo Børs faller kraftig fra start, Corona-viruset får hovedskylden.

Retter etter børsåpning er hovedindeksen på Oslo Børs ned over 1,6 prosent kl 09.10. Børsnedgangen her hjemme kommer etter et fall på de asiatiske børsene. Børsen to største selskaper, Equinor og DNB, er begge ned 1,7 prosent noen minutter etter børsåpningen.

Nesten alle aksjene på Oslo Børs er ned fra start. DNB Markets skriver i sin morgenrapport at Nikkei 225-indeksen falt med over 2 prosent mandag.

Og spredningen av det dødelige Corona-viruset trekkes inn som en viktig forklaring. Det rapporteres stadig om flere døde og smittede. Det er økt risiko i finansmarkedene.

Denne risikoen i markedet er dårlig nytt for norske kroner, som står i over 10 kroner mot uroen. Nordea Markets skriver i morgenrapport at de har advart mot et svakere aksjemarked den seneste tiden, og trolig er dette ikke over ennå.

Les også: Dette avgjør aksjeåret 2020

Luftig

Aksjemarkedet er ifølge meglerhuset fortsatt luftig og mottakelig for dårligere nyheter fremover. Det taler for at kronen kan svekke seg ytterligere.

DNB skriver i morgenrapporten at i Kina har myndighetene strammet kraftig inn på bruken av offentlige transportmidler.

En rekke provinser og noen områder er stengt for nær all ferdsel. Ifølge ekspertene til DNB er overskriftene om økningen i antall smittede og døde er nok til at investorer selger unna risikofylte papirer.

Les også: Corona-viruset fortsetter å spre seg

Halvparten så dødelig

Handelsbanken Capital Markets trekker i sin morgenrapport paralleller til det dødelige SARS-viruset, som herjet i 2002 og 2003. Corona-viruset antas å ha en døedelighet på 2 prosent, mens SARS-viruset hadde en dødelig på ca 4 prosent og forårsaket nær 800 dødsfall.

SARS-utbruddet varte fra november 2002 til juli 2003 og bidro til resesjon - nedgangstider - i Hong Kong, hvor utbruddet var verst. Økonomien tok seg kraftig opp så snart utbruddet var under kontroll.

Les også: Minst ett år til lungevirusvaksine er klar

Ifølge Handelsbanken beregnet forskere at SARS-utbruddet hadde en kostnad globalt på rundt 40 milliarder dollar, litt over 360 milliarder norske kroner med dagens valutakurser.

Hvor stor påvirkning utbruddet av Corona-virusutbruddet får på økonomiene og på finansmarkedene, avhenger av både smitteomfanget og varigheten.

Størst virkning lokalt

Handelsbankens eksperter tror at påvirkningen uansett blir størst lokalt i Kina hvor utbruddet har sin opprinnelse. Sektorer som kan bli rammet hardest, er reiseliv, detaljhandel og energi. Derimot kan helse- og farmasiselskapene komme til å tjene på krisen.

Norske kroner har svekket seg med 0,6 prosent mot euro siden fredag. Det skyldes delvis oljeprisfall og delvis det internasjonale risikobildet. Et fat Brent nordsjøolje handles nå for rundt 59,4 dollar per fat.

Saken oppdateres.