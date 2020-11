Visste om ny nedstengning allerede i mai, men én ting tok statsministeren på senga

- De ansatte i offentlig sektor er ikke fredet.

Allerede i mai, da statsminister Erna Solberg åpnet opp Norge igjen, visste man at det ville komme nye smittebølger og en nedstengning i høst. Hvorfor er regjeringen så dårlig forberedt? Hvorfor er ikke pakkene klare? Det er noen av spørsmålene statsministeren må svare på da hun besøker podkasten Stavrum & Eikeland.

Statsminister Erna Solberg forteller til podcasten Stavrum & Eikeland at kaoset på venstresiden kan hjelpe henne og høyresiden: - Jeg tror at det kan bidra til at man får en borgerlig regjering. (Foto: Trond Lepperød) Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Er offentlige ansatte fredet?

Hun forteller også om utfordringene de har hatt rundt innvandrermiljøene som er overrepresentert blant de Covid-smittede, om respekten hun har for selve sykdommen og ikke minst om hvilken yrkesgruppe som har det verst.

- De som har det aller verst, er de som er usikker for livet fremover.

Over halvparten av alle nordmenn er avhengig av utbetalinger fra det offentlige. Kan dette fortsette? Hvordan kan man effektivisere? Kan de ansatte innen det offentlige få sparken når man effektiviserer?

- Alle bjeffer litt

Venstresiden har sine utfordringer for tiden. Vil kaoset blant dem, bidra til at hun forblir statsminister etter også etter neste valg? Er det bedre med Siv og Sylvi i regjeringen eller på Stortinget? Svarene får du hos Stavrum & Eikeland.

Statsministeren åpner også opp om sitt forhold til sprit, om kjøkkenet til Jonas og om hvor ofte hun blir sur.

- Alle bjeffer litt, men det går fort over!

Dette og mye mer i Stavrum & Eikeland. Du kan også høre podkasten i Apple podcasts og Spotify.