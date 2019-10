Vita legger ned 58 butikker - flere hundre mister jobben

Mer enn hver fjerde Vita-butikk forsvinner.

Kosmetikkkjeden Vita har besluttet at 58 butikker skal legges ned og vil nå starte opphørsalg.

Det opplyser Geir Arne Drangeid, som er pressetalsmann for Jotunfjell Partners til Nettavisen.

Nesten hver tredje butikk Vita-legges ned, noe som betyr at flere hundre mister jobben.

Blant butikkene som legges ned er Vita Carl Berner, som er den første Vita-butikken i Norge, og ble startet i 1981. En rekke butikker i Oslo sentrum legges ned.

- Veldig trist. Alt er veldig trist, sier daglig leder for Carl Berner-butikken til Nettavisen.

Til sammen har Vita-kjeden omtrent 1.000 ansatte.

Flere kan legges ned

Onsdag i forrige uke ble det kjent at Jotunfjell overtar konkursrammede Cosmetic Group, som eier Vita, Vita Exclusive og Loco.

Loco, som har 24 butikker, er allerede besluttet lagt ned, mens de beste Vita Exclusive-butikker skal skilles ut som egen kjede under et nytt navn.

Det har vært mer usikkerhet rundt hva som skjedde med selve Vita-kjeden, som er den klart største med over 1000 ansatte og 206 butikker over hele landet.

Jotunfjell Partners uttalte i forrige uke at de hadde som mål å videreføre så mange butikker og arbeidsplasser i VITA-kjedene som mulig, men det er nå klart at et stort antall forsvinner. Flere kan det også bli.

- Det er fortsatt noen butikker som er uavklart status og som også kan komme til å legges ned, sier Drangeid til Nettavisen.

Lønnsomt

- Hva avgjør hvilke butikker som legges ned og hvilke som videreføres?

- Det viktigste for å forklare det er muligheten for lønnsomhet på sikt. Det er beintøff konkurranse generelt i dette markedet, men vi fortsetter arbeidet for at så mange som mulig skal drive videre, sier han.

Jotunfjell og Vita detalj vil ikke gå ut med en fullstendig oversikt over butikkene som legges ned, men blant butikker som forsvinner er de følgende:

Vita Carl Berner, Oslo

Vita Grønland, Oslo

Vita Ullevålsveien, Oslo

Vita Arkaden, Oslo

Vita Stokke

Vita Olav Kyrresgate, Bergen

Vita Knarvik

Vita Vestby Storsenter

Vita Stokmarknes

Vita Sandnessjøen

Vita Leknes

Vita Nordfjordeid

Vita Arna

Vita Gjørvik sentrum

Klarte ikke snu

Varehandelen i Norge er i rask endring, og kosmetikkjedene VITA og Loco har opplevd svakere vekst og fallende lønnsomhet. Cosmetic Group har ikke greid å snu trenden. De har vist til at detaljhandelen og kosmetikkbransjen er påvirket av endrede kundebehov og økt konkurranse fra e-handel og lavpriskjeder.

- Hele organisasjonen har jobbet intensivt for å snu utviklingen, men nå må vi dessverre konstatere at vi ikke fikk det til i tide. Store omstillingsprosesser er kapital– og tidkrevende. Når markedskreftene i tillegg jobber imot oss, blir det vanskelig å lykkes, sier Kristina Johansson, som overtok som CEO i Cosmetic Group høsten 2018.

Cosmetic Group AS' omsetning i 2018 var på 1,35 milliarder kroner, og driftsresultatet på 28,4 millioner kroner. Kjedene hadde et underskudd før skatt på 3,7 millioner kroner.