Voldsom prisøkning fra Tesla

Skrur opp ladeprisene.

Tirsdag 2. februar øker Tesla prisene på Supercharging i Norge for første gang siden betaling for Supercharging ble introdusert i januar 2017.

Det opplyser selskapets kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i en pressemelding.

– Prisendringen gjennomføres for å gjenspeile den betydelige investeringen Tesla gjør for å sikre tilgjengelig, pålitelig og brukervennlig ladeinfrastruktur langs alle viktige reiseruter. Fremover vil Tesla evaluere Supercharger-prisene kvartalsvis for å sørge for rettferdig prising i hele Supercharger-nettverket, skriver selskapet.

Gjennomsnittsprisen øker fra 1,70 kroner per kWt til 2,57 kroner per kWt.

– Supercharging vil fortsatt være rimeligere enn å lade hos andre tilbydere av hurtig- og lynlading, samt vesentlig billigere enn å fylle drivstoff på fossilbiler, lover Roland.

Som i dag vil prisene fortsatt kunne variere på enkelte steder, med utgangspunkt i lokale forhold. Gjeldende pris for spesifikke Supercharger-stasjoner hentes enklest gjennom bilenes navigasjonssystem.

Det er 1 006 Supercharger-ladestolper i Norge, fordelt på 72 stasjoner. Siden mars 2020 har de nye Supercharger-stasjonene Tesla har bygget utelukkende bestått av V3 Supercharging-ladestolper, som gir ladehastigheter på opptil 250 kW.

– For kort tid siden annonserte Tesla betydelige vekstambisjoner for Supercharger-nettverket i 2021, og i Norge planlegger vi å åpne over 30 nye Supercharger-stasjoner i inneværende år, avslutter Roland.

