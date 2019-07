Volvo tilbakekaller over 9.000 biler i Norge

Bilgiganten Volvo tilbakekaller flere hundre tusen biler verden over på grunn av fare for brann i motoren. I Norge er det 9.200 biler som kalles tilbake.

Feilen gjelder mulig overoppheting i motoren, som gjør at motoren kan miste effekt, stoppe, eller i verste fall ta fyr, skriver Dinside.

– Volvo Cars' undersøkelser har påvist at i svært sjeldne tilfeller kan innsugingsrøret til motoren, som er laget av plast, smelte og deformeres. I ytterste konsekvens er det en mulighet for at en lokal brann kan oppstå i motorrommet, men dette er svært sjeldent, sier kommunikasjonssjef Erik Trosby i Volvo Car Norway.

Trosby understreker at tilbakekallelsen er et forebyggende tiltak, og han sier at bilselskapet har sikkerhet som sin høyeste prioritet.

De 9.219 bilene som tilbakekalles i Norge er biler fra 2014 til 2019, og inkluderer modeller som V40/V40CC, V70 og S80. Alle de aktuelle modellene har dieselmotor med fire sylindre.

– Eierne av disse bilene blir kontaktet og vil få feilen utbedret hos sin respektive forhandler, opplyser Trosby, som legger til at oppstart på utbedringen vil foregå til høsten.

Totalt gjelder tilbakekallelsen 507.000 biler på verdensbasis.

(©NTB)