Vy betaler milliarder for å få kjøre tog - ender dette med konkurs?

Vy betaler 2,2 milliarder for Bergensbanen etter å ha tapt konkurransen om Sørlandsbanen og Dovrebanen tidligere. Dette synes som desperasjon.

Persontransporten på jernbanen i Norge er satt ut på anbud. Vy, tidligere NSB, har tapt anbudene både på Sørlandsbanen og jernbanen nordover, der Dovrebanen er viktigste strekning. Vinnerne der er britiske Go-Ahead og svenske SJ. Go-Ahead overtar persontransporten på Sørlandsbanen allerede til helgen, mens SJ overtar sine strekninger til sommeren.

Gjennom konkurranseutsetting av Sørlandsbanen og banestrekningene nordover til henholdsvis Go-Ahead og SJ reduseres de statlige overføringene til driften med rundt 80 prosent. Dette er en gladmelding for skattebetalerne og blir forhåpentlig også veldig bra for de reisende.

Vy vant Bergensbanen

I dag fikk altså Vy tilslaget på persontrafikk på Bergensbanen for de neste 11 årene. Denne gangen ble det ikke bare en reduksjon i de statlige tilskuddene til driften. Staten får tvert imot betalt av Vy.

Over en periode på 9 til 11 år kan staten få betalt hele 2,2 milliarder kroner av Vy for at togselskapet skal få lov til å kjøre tog mellom Oslo og Bergen - inkludert lokal- og regiontog i Bergens-området.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik i Jernbanedirektoratet kunngjør tildeling av kontrakt for trafikken på Bergensbanen og Vossebanen 9. desember 2019. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

I 2019 betaler staten Vy 201 millioner kroner for å kjøre togene på Bergensbanen.

Men fremover er det altså Vy som må betale rundt 200 millioner årlig til staten. Staten kommer altså 400 millioner kroner bedre ut årlig etter å ha satt Bergensbanen ut på anbud.

Over en periode på 11 år utgjør det 4,4 milliarder kroner.

Jernbanedirektoratet opplyser at det var skarp konkurranse, men at Vy vant både på kvalitet og kostnad. God kvalitet innebærer flere avganger og bedre tilbud til kundene.

Slikt koster.

Vy må kutte kostnadene dramatisk

Vy har per utgangen av september i år et overskudd på 508 millioner kroner, og en egenkapital på vel fem milliarder kroner. Dette er bedre resultater enn i fjor. Samlet gjeld i selskapet er 12,7 milliarder kroner.

Tallene kan ved første øyekast synes solide nok. Problemet for Vy er at disse tallene gjenspeiler Vy som tilnærmet monopolbedrift. Allerede til helgen overtar altså Go-Ahead driften av Sørlandsbanen, mens svenske SJ overtar det meste av jernbanedriften nordover til sommeren.

Dermed har Vy allerede mistet strekninger som har gitt overføringer fra staten. Når Vy så skal betale for å kjøre tog på Bergensbanen med bedre rutetilbud enn i dag, er det ikke tvil om at dette gir økonomiske utfordringer.

Skal dette gå i hop må inntektene opp - og kostnadene ned. Hvor realistisk det er med kraftig vekst i inntektene gjenstår å se. Enn så lenge velger de fleste reisende mellom Oslo og Bergen fly, mens hyttefolket på Geilo og andre steder langs Bergensbanen gjerne kjører bil. Lokaltrafikken er begrenset.

Klarer Vy å endre på dette nå når selskapet har vunnet anbudet? Hvis ikke, er det liten tvil om at det er kostnadene som må kuttes. Allerede fra 2021 må Vy bedre økonomien på strekningen med hele 400 millioner årlig for å komme ut som i dag. Dette alene tilsvarer nesten 80 prosent av overskuddet til Vy i 2018.

Noe raskt hopp i inntektene er ikke lett å få til. Da er det dramatiske kostnadskutt som må til.

En fet katt på slaktebenken

Problemet til Vy er at togselskapet helt siden 1883 har vært en monopolbedrift uten særlig konkurranse. En slik beskyttet tilværelse skaper fett og daukjøtt i organisasjonen. Og ikke minst fete lederlønninger. A fat cat ville amerikanerne kalt dette.

Riktignok har tog alltid konkurrert mot andre transportformer slik at det har vært grenser for hvor høyt billettprisene kan settes. Men det har aldri tvunget Vy, eller NSB som navnet var inntil nylig, å fokusere mye på kostnader. Det passasjerene ikke har betalt i billetter, har selskapet fått overført fra staten.

Men nå er det slutt. Det er ingen vei utenom for Vy. Selskapet må tilpasse seg en helt annen økonomisk virkelighet. Dette blir svært bra for skattebetalerne. Sannsynligvis også for de reisende.

For Vy kommer omstillingen til å bli smertefull.

Kan ikke lenger be staten om penger

Tidligere har NSB (Vy) kunnet tigge samferdselsministeren og Stortinget om mer penger når det har buttet imot.

Det er det altså slutt på nå. Når Vy i stedet forplikter seg til å betale for å få kjøre tog, kan ikke togselskapet komme og be om penger etterpå. Det vil stride mot alle spilleregler i forhold til anbudskonkurransen, uavhengig av hvor mye Vy kan ha forregnet seg.

Konkurrentene som ikke vant frem kommer til å følge nøye med. Dette gjør også Go-Ahead og SJ som vant de to forrige anbudene. Ikke minst kommer alle aktørene til å følge med på hva Vy eventuelt får av støtte på strekninger som ennå ikke er konkurranseutsatt eller på andre måter.

Støtte i form av ny egenkapital fra staten kommer også til å bli vanskelig. Dette kommer til å bli sett på som skjult statsstøtte. Skulle staten og Vy finne på noen krumspring her i fremtiden ligger det an til søksmål «herfra til månen» fra andre aktører som kjører tog i Norge eller har deltatt i anbudskonkurransene.

Realiteten er at Vy må tilpasse seg en helt ny økonomisk virkelighet på egen hånd. Skulle de økonomiske utfordringene bli store er privatisering egentlig eneste alternativ for å drive selskapet videre.

Vi får se hvordan dette går.

Hovmod står for fall

Kostnadene må kuttes og det mye å ta av. Nylig ble det kjent at avtroppende konsernsjef Geir Isaksen beholder en lønn på 3,2 millioner for å bli rådgiver i selskapet. Styreleder Dag Mejdell nektet å møte opp hos Fredrik Solvang i NRK for å svare for dette.

Konsernsjef i Vy Geir Isaksen (t.h.) og styreleder Dag Mejdell . Det nye navnet er Vy. De er nå i hardt vær pga. Isaksens generøse lønn som kommende rådgiver i selskapet. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Vy har en haug med kommunikasjonssjefer, men det har ikke forhindret at Geir Isaksens rådgiverlønn har blitt en omdømmeblemme for Vy.

Kommunikasjonssjefene er de første som bør sparkes i Vy for å redusere kostnadene. Geir Isaksen også, dersom tillit skal gjenopprettes. Kostnadene må uansett ned.

Hovmod står for fall.

Ender det med konkurs?

I forhold til i dag må altså Vy forbedre driften av Bergensbanen med hele 400 millioner kroner årlig for å komme like godt ut etter å ha vunnet anbudet. Over en 11-års periode utgjør dette 4,4 milliarder kroner, som er nesten hele egenkapitalen i selskapet. Alt annet like er en slik forbedring helt nødvendig for å opprettholde økonomien i Vy.

Men alt annet er ikke like. Snart mister Vy inntektene både fra Sørlandsbanen og banestrekningene nordover. Dette er likevel ikke det verste for Vy.

Det verste for Vy er at mesteparten av jernbanetrafikken i Norge ikke er satt ut på anbud ennå, men at det vil skje de nærmeste årene.

Østlandet og Oslo blir avgjørende

Rundt 80 prosent av togreisene i Norge skjer på det sentrale Østlandet, det vil si Intercity-strekningene og lokaltrafikk i Oslo-området. Det er her trafikkgrunnlaget er størst og mulighetene for lønnsom togdrift best.

Dette innebærer at det er her anbudskonkurransene kommer til å bli hardest. Her kan tog-selskapene som måtte vinne ende opp med å betale store beløp til staten.

Å betale 2,2 milliarder for å kjøre tog på Bergensbanen kan virke som desperasjon, men kan likevel bare være en forsmak. Vy står for nesten all persontogtrafikk i Norge i dag, og har neppe lyst til å tape anbud fremover.

Spørsmålet er hvor mye Vy eller andre må betale for å få lov til å kjøre tog.

Alle i Vy, fra konduktør til direktør, har nok lyst til at Vy skal vinne. Kanskje har Vy forregnet seg på Bergensbanen. Vi får se hvor desperate Vy blir fremover.

Skulle Vy forregne seg på de største anbudene, kan det bli skjebnesvangert for selskapet. Ingen vil stå der for å hjelpe.

Det kan ende med konkurs.