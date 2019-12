Vy slår kraftig tilbake: Vant Bergensbanen

Etter to strake tap, har Vy slått kraftig tilbake og vunnet Bergensbanen.

Mandag klokken 12 ble nok et stort toganbud kunngjort. Etter Vy har tapt anbudene i både Sør-Norge og Nord-Norge, var det duket stor spenning til beslutningen mandag.

I den siste runden sto det mellom det svenske SJ, det tyske Ariva og Vy tog. Det var Vy som stakk av med seieren.

Betaler for å kjøre toget

Bergensbanen er sett på som selve kronjuvelen i det norske jernbanenettet. På forhånd forklarte leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Ringdal, at banen er så attraktiv at operatørene trolig ville betale for å få den.

Mye av grunnen til Bergensbanens attraktivitet er en internasjonale merkevare som en viktig del av turismen.

I motsetning til enkelte andre togstrekninger er det ikke behov for at staten subsidierer Bergensbanen. Vy har nemlig tilbudt å betale hele 2,2 milliarder kroner over 11 år for å drive persontrafikken.

- Konkurransen om Trafikkpakke 3 Vest har vært hard, i likhet med de to første trafikkpakkene. De tre tilbudene har det til felles at de gir mer tog for pengene. Tilbudet fra Vy Tog var best både på kvalitet og kostnad, og vil innebære vesentlige forbedringer av rutetilbudet når det gjelder antall avganger og en spennende videreutvikling av togproduktet, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.

Flere avganger og bedre nattog-tilbud

Strekningene som var omfattet av trafikkpakke 3 som ble tildelt mandag var følgende:

Fjerntog Oslo S-Bergen

Regiontog Bergen-Voss-Myrdal

Lokaltog Bergen-Arna.

- Vy Tog har ambisiøse planer for togstrekningene som inngår i trafikkpakken, og har levert planer som både økonomisk og gjennomføringsmessig fremstår som gode og realistiske. Dette vil de reisende merke, fremholder jernbanedirektør Slotsvik.

Ifølge pressemeldingen til Jernbanedirektoratet er kvaliteten på tilbudet vektlagt tungt. Det vil bli både flere avganger og et bedre nattogtilbud, hevder direktoratet.

På forhånd var det spekulasjoner om svenske SJ ville stikke av med seieren i det lukrative toganbudet. Hvis så hadde skjedd, ville Vy ha tapt både strekningene på Sør-Norge, Nord-Norge og Bergensbanen.

