Wagner og Brandstad er konkurs

30 butikker og 170 ansatte rammes av konkursen.

Etter flere år med store tap sier eierne at koronaviruset og stengte butikker er årsaken til konkursen.

Selskapet Wagno AS meldte oppbud onsdag. Konkursen omfatter 30 butikker og 170 ansatte under kleskjedene Wagner og Brandstad, det opplyser bostyrer Ellen Schult Ulriksen til avisa.

I en pressemelding skriver Wagno AS at det globale utbruddet av covid-19 og stengte butikker har at stor negativ innvirkning på den operasjonelle og finansielle prestasjonen.

Les også: Kleskjede er konkurs - 54 ansatte mister jobben

Konkursen kommer i etterkant av flere konkurser den siste tiden, der blant annet Garderobemannen meldte oppbud forrige fredag, og kleskjeden Masai Clothing Retail Norge AS ble begjær konkurs tidligere i april.