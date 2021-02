Whitney Wolfe Herd (31) ble multimilliardær på egen hånd - nå er hun historisk

Etter at dating-appen Bumble gikk ut med sine første offentlige aksjer er Whitney Wolfe Herd (31) verdens yngste kvinnelige selvskapte milliardær.

Dette kunne Forbes melde om sent torsdag kveld. Tidligere samme dag gikk selskapet bak appen på børs, og aksjene skjøt i været.

Prisen på en aksje i selskapet da det ble lagt ut lå på 43 dollar, noe som tilsvarer cirka 366 norske kroner. I den korte tiden etterpå steg prisen kraftig og lå etter hvert på 76 dollar, cirka 645 kroner, som ble toppunktet.

Da markedet stengte torsdag kveld lå Bumble aksjene på 596 kr, noe som tilsvarer 70 dollar. Dette gjorde daglig leder og grunnlegger Whitney Wolfe Herd til den yngste selvskapte kvinnelige milliardæren i verden, med en nettoformue på 1,5 milliarder dollar, eller over 12,5 milliarder kroner.

Flere rekorder

Wolfe Herd er også den yngste kvinnelige direktøren i USA til å gå på børs med selskapet sitt. Hun eier over 21 millioner aksjer i Bumble, noe som tilsvarer nesten 12 prosent eierskap.

Bumble er den andre store dating-appen som har gått på børs etter Match Group gjorde det i 2015. Match Group eier blant annet Tinder og Hinge som er andre store apper som Bumble.

I 2017 avslo Wolfe Herd å selge selskapet sitt for 450 millioner dollar til Match Group. Tidlig torsdag ettermiddag, da aksjeprisene til Bumble var på topp lå markedsverdien til selskapet på snaue 8,6 milliarder dollar.

Også jobbet på Tinder

Bumble er en dating-app hvor det kommer opp bilder og litt informasjon om dine potensielle matches før man så sveiper enten til høyre for å like eller til venstre for å ikke like.

Hvis to personer sveiper til høyre på hverandre blir det en match og personene kan begynne å snakke sammen via chat. Det som er så spesielt med Bumble er at det er jenta som må starte samtalen, først da kan gutten sende melding tilbake.

Bumble er ikke den eneste slike appen 31-åringen har jobbet med. Hun var også med i oppstartfasen av den populære appen Tinder.

Wolfe Herd forlot Tinder og startet arbeid med sin egen dating-app, noe som nå har gitt henne tittelen som den yngste kvinnelige selvskapte milliardæren i verden.

