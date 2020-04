Widerøe kutter antall passasjerer per fly - øker billettprisen

Nå blir det færre seter og dyrere billetter for reisende med Widerøe som en konsekvens av koronakrisen.

- Widerøe starter i dag et omfattende arbeid med å redusere antall salgbare seter til 50 prosent på alle Widerøes ruteflyginger. Det vil imidlertid ta noe tid før dette kan implementeres på samtlige av våre flyavganger, skriver selskapet i en pressemelding onsdag.

Dyrere reiser

Flyselskapet opplyser at de fortløpende vil ta kontakt med passasjerer og tilby ombooking av billett på de avgangene som allerede har en kabinfaktor på over 50 prosent.

- Vi håper på den måten å få til frivillige løsninger for å kunne møte myndighetenes råd, skriver de.

Årsaken til endringen Widerøe gjør, skyldes myndighetenes anbefalinger grunnet koronakrisen.

- I praksis vil dette bety at det blir færre billetter tilgjengelig fremover, til høyere pris, opplyser de.

- Krevende

Selskapet forteller at arbeidet med å booke om passasjerene er svært omfattende arbeid.

- Vi ber om forståelse for at det tar tid å kontakte alle passasjerer. Det vil være passasjerer på flyavganger de neste dagene som ikke har blitt kontaktet på grunn av tidsnød. Det vil bli mulighet til å avstå fra å reise uten å ha gitt beskjed om dette på forhånd. Disse passasjerene må ta kontakt med kundeservice for å få hjelp til ombooking.

I tillegg til ombooking av billetter og høyere billettpriser, ser de også en annen konsekvens av dette.

- Vi vil også måtte gjennomgå ruteplan på nytt og det er forventet at enkelte avganger kan bli kuttet, melder selskapet.