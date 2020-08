Widerøe må kutte i kortbanerutene – Sp ber regjeringen steppe inn

Koronapandemien har ført til sviktende etterspørsel for Widerøe, som nå må redusere tilbudet på en rekke av kortbanerutene. Sp mener regjeringen må hjelpe til.

Destinasjonene som rammes, er Skagen, Vadsø, Kirkenes, Florø og Hovden, skriver selskapet i en pressemelding.

– Widerøe er ikke fornøyd med det rutetilbudet som de berørte destinasjonene får som følge av de justeringer vi nå er nødt til å gjøre. Dessverre har vi intet valg og er nødt til å tilpasse oss de rammebetingelsene og den etterspørsel som til enhver tid gjelder, sier kommersiell direktør Christian Skaug i Widerøe.

Ordninger løper ut

Skaug sier selskapet ikke klarer å opprettholde disse rutene uten statlig hjelp når Samferdselsdepartementets kjøp av et minimumstilbud på kortbanerutene går ut i oktober. Også lettelsene i skatter og avgifter for luftfartsnæringen løper til 31. oktober.

Anbudsrutene selskapet flyr på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, blir ikke berørt av ruteendringene.

Sp ber regjeringen hjelpe

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier regjeringen må gå inn og kjøpe flere ruter av Widerøe, så flyene ikke blir satt på bakken.

– Widerøe er jo Nord-Norges T-bane. Man er helt avhengige av dem i dagliglivet, for å komme seg på sykehus og for å besøke familien. Også næringslivet er helt avhengig av det, sier Vedum til NTB.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet ber regjeringen kjøpe flere ruter av Widerøe. Foto: Ørn E. Borgen (NTB scanpix)

Manglende lønnsomhet

Flyselskapet opplyser at det i flere år har slitt med lønnsomheten på de kommersielle kortbanerutene og at situasjonen har blitt verre på grunn av koronapandemien.

Vedum sier kortbanerutene likevel må opprettholdes.

– Det er ikke et overskuddsprosjekt. Det er for å få hverdagen til å gå i hop. Det er så lange avstander at man er helt avhengig av å bruke fly, sier Vedum.

Togstrekningene på Østlandet er heller ikke lønnsomme, sier han.

– Men vi bruker penger på det, for å sikre at det går tog fra Asker til Oslo og fra Lillestrøm til Oslo. Det tilbudet er ikke lønnsomt, men vi mener det er viktig for samfunnet at folk kan komme seg på jobb.

