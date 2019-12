Wiktoria (17) blir Norges yngste hotelldirektør

Sammen med 14 klassekamerater blir Wiktoria Ryz historisk når de i januar skal overta driften av et nyoppusset hotell.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Jeg gleder meg og det gjør resten av klassen også. Dette er kjempespennende og litt skummelt. Men det går nok bra.

Det sier Wiktoria Ryz når Nettavisen møter henne og klassekameraten Adrian i det som egentlig er restauranten på hotellet Scandic Solsiden i Trondheim.

Akkurat nå er imidlertid bord, stoler og buffet byttet ut med håndverkere, maling og verktøy. Restauranten er siste stopp for oppussingsarbeidet som er gjennomført på det 16 år gamle hotellet i år.

En vill idé

Når Adrian og Wiktoria kommer tilbake mandag 20. januar, kommer restauranten igjen til å være full av frokostspisende gjester.

ALLE LIKE VIKTIG: Adrian Hagen og Wiktoria Ryz skal få prøve seg som ledere, men vet av erfaring at alle hotelljobber er viktige. - De som får det tøffest den uka vi skal drive hotellet, er de som rydder og vasker rommene. Den jobben er kanlltøff, sier Hagen. Foto: Stein Nervik

Akkurat det gleder særlig Adrian seg til. Han overtar nemlig jobben som restaurant- og bankettsjef den dagen.

- Før vi kom hit, hadde jeg lyst til å bli direktør. Men i løpet av ukene vi har vært her, jeg fant ut at jeg trives bedre med å være tett på mennesker. Derfor søkte jeg istedet lederjobben i restauranten, sier 17-åringen.

Ukene Adrian snakker om, og det som skjer 20. januar, er begge en del av et unikt prosjekt mellom Thora Storm videregående skole og Scandic Solsiden.

TAR OVER HOTELLET: Praksisperioden innebar også ulike skift, så bare halve klasen var på plass da Nettavisen var innom men Mathias Iversen (bak til venstre) , Eileen Garte, Julianna Dahl, Henrik Abdala, Adrian Hagen (foran til venstre), Evy-Madelen Sjåvik og Wiktoria Ryz forsikrer at også de som ikke var på hotellet gleder seg til 20. januar. Foto: Stein Nervik

Eller for å være ekstra nøyaktig, så er det faglærer Evelyn Olsen som hadde det hun kaller en crazy idé:

Kjørt seg i fem uker

Hun ønsket nemlig at reiselivsklassen hennes skulle få mulighet til å overta driften av et helt hotell. Spørsmålet var om det fantes en hotelldirektør i Trondheim som var like crazy.

Det gjorde det.

Roger Rønning er direktør på Scandic Solsiden som med sine 155 rom er et mellomstort hotell i Trondheim. Han tente umiddelbart på Olsens idé.

For å gjøre elevene klare til hotellovertakelsen, måtte undervisningsopplegget endres noe. Praksisperioden ble utvidet fra fire til fem uker. Og Rønning og hans stab tok i mot hele klassen for å gjøre dem best mulig rustet til overtakelsen.

Tidligere har elvene ofte vært spredt på flere hoteller i praksisperioden.

Tøffe jobbintervju

På slutten av perioden måtte elevene også søke på jobbene de ønsket. Og de måtte gå gjennom jobbintervju.

FULLT FOKUS: Evy- Madelen Sjåvik (i midten) ønsket å jobbe i resepsjonen og måtte derforforklare resepsjonssjef Jenny Harang (til venstre) og Evelyn Olsen, lærer ved Thora Storm videregående skole, hvorfor hun ønsker jobben og ikke minst hvorfor hun tror hun vil passe godt i jobben. Foto: Stein Nervik

- Jeg har stilt dem de samme spørsmålene jeg gjør i vanlige jobbintervju. Det eneste spørsmålet jeg har droppet, er hvilken erfaring de har, sier Rønning som forklarer hvorfor han sa på følgende måte:

- En sånn type praksis gir jo elevene et langt bedre inntrykk av hvordan det er å jobbe på hotell. For å kunne sikre en best mulig opplevelse for gjesten ønsker vi at alle ansatte kan bidra i de fleste operasjoner på hotellet når det oppstår behov.

Gjestene får ikke vite

- Og nå skal du trå til side og la 15 tenåringer drive hotellet ditt?

- Ja, for Scandic er det viktig å sikre rekrutteringen i reiselivsbransjen, så målet er at vi skal kunne nyte å observere hvor bra de løser de daglige utfordringer. Men alle våre medarbeidere er her og bidrar når vi må, sier Rønning.

For selv om det er Wiktoria Ryz som overtar jobben hans i januar, så må Rønning og kollegene stille på jobb.

PEPTALK: Direktør Roger Rønning ved Scndic Solsiden og faglæer Evelyn Olsen ved Thora Storm videregående skole forteller Adrian Hagen om hvorfor han til slutt fikk jobben som restaurant og bankettsjef. Foto: Stein Nervik

- Det er enkelte oppgaver jeg og de andre faste medarbeiderne er nødt til å ta oss av. Wiktoria kan eksempelvis ikke signere avtaler og elevene kan ikke skjenke alkohol. Men utover det så skal elevene få prøve å ha ansvaret for det meste som skjer på hotellet den uken, sier Rønning.

For at det skal være så realistisk som mulig, vil eksempelvis ikke gjestene få noen spesiell beskjed om at hotellet denne uken drives av en skoleklasse.

Rønning forklarer hvorfor:

- Varsler vi gjestene så vil gjestene kanskje ikke reagere på feil som gjøres eller forvente den samme servicen som de ellers ville gjort. Da går også elevene glipp av det viktigste ved dette prosjektet, nemlig læring, bruke det man har lært og prestere samt hele tiden prøve å forbedre seg.