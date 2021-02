Will Ferrell sa han «hatet» Norge - nå svarer Erna Solberg

Statsministeren krever mer pizza fra komikeren.

Se Erna Solberg svare Will Ferrell med morsomt pizzastunt:

I en rekke reklamevideoer rettet komiker og skuespiller Will Ferrell sitt sinne og oppmerksomhet mot Norge.

Nettavisen har tidligere skrevet om at reklamene skal være for elbilsatsingen til General Motors, og kanskje Ferrells sinne mot Norge er nettopp en form for sjalusi mot oss her til lands, som ifølge The Guardian i fjor ble det første landet i verden der salget av elbiler passerte salget av kjøretøy drevet av bensin, diesel og hybridmotorer.

I en av reklamene sier Ferrell: «Jeg vil bestille fire ... nei, fem millioner pizzaer. Ja, med ansjos, og levert til hele Norge. Olaf har en kupong», før han slenger på røret og teksten «Hvorfor hater Will Ferrell Norge?» dukker opp.

Det er denne videoen vår egen statsminister Erna Solberg nå har svart på. Det gjør hun i en egen video publisert på hennes Twitter-profil.

- Takk Will Ferrell, jeg liker pizza. Men virkelig, ansjos? Kan vi ha ananas i stedet? Vi tar 5,4 millioner. Levert i tide til Super Bowl, står det i videoen statsministeren har lagt ut.

Videoen Solberg har lagt ut kan du se øverst i saken. Innlegget har i skrivende stund fått over 1800 likerklikk, 201 retweets og mange kommentarer.

Se Will Ferrell rakke ned på Norge her:

