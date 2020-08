Witzøe og Salmar med kjempegevinst: Tjente 270 millioner på styrket krone

Full fart for far og sønn, selv under korona.

Salmar, eid av den styrtrike Witzøe-familien, leverer torsdag et solid resultat for andre kvartal i det som for mange har vært en trøblete periode. Det bokførte driftsresultatet er godt hjulpet av en styrket norsk krone: Endringer i kronekursen ga en positiv effekt på 270,4 millioner kroner, skriver Salmar i kvartalsrapporten, og henviser til at «urealisert valuta og valutaterminkontraktene» fikk et løft. Så langt i år har imidlertid Gustav Witzøe og Salmar opplevd en negativ effekt på 182,4 millioner kroner - etter en svak start for den norske kronen i begynnelsen av året. Les mer: Laksemilliardær advarer: - Visst kan vi flytte ut av landet Det er Gustav Witzøe senior (67) som er konsernsjef og gründer i Salmar, mens sønnen Gustav Witzøe (27) er hovedeier, og en av Norges aller rikeste personer med en formue på rundt 25 milliarder kroner. SJEF: Gustav Witzøe senior er konsernsjef i Salmar. Leverte bedre enn forventningene Også på andre områder bidro til et bedre driftsresultat: En økning i estimert fremtidig slaktevolum ved utgangen av kvartalet sammenliknet med i samme periode i fjor ga også et løft på 411,6 millioner kroner. Laksegiganten leverer et operasjonelt driftsresultat på 882 millioner kroner - bedre enn analytikernes forventninger, som i snitt var på 789 millioner kroner. Tilsvarende resultat i fjor var på 990 millioner. – Salmar-konsernet har lagt bak seg nok et sterkt kvartal, til tross for vedvarende turbulens og usikkerhet i det globale laksemarkedet som følge av koronapandemien. Solid drift og sterke biologiske prestasjoner i vår virksomhet bidro til reduserte kostnader og gode marginer, sier konsernsjef Gustav Witzøe i Salmar. Samlede driftsinntekter utgjorde i overkant av 3,3 milliarder kroner i kvartalet, en økning på 0,4 prosent fra andre kvartal i 2019. Salmar slaktet 40.900 tonn i kvartalet, mot 41.400 tonn i tilsvarende periode i fjor. Til tross for en usikker fremtid, har Salmar-styret stor tro på veien videre, og vil opprettholde de investeringene som planlagt. – Styret mener Salmar har et godt grunnlag for fortsatt positiv utvikling, både innenfor havbasert og tradisjonell oppdrettsvirksomhet, skriver Salmar i en melding. Les også: Gustav Magnar Witzøe har ikke fått i arbeidsstillatelse i USA