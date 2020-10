Wizz Air har utløst prisras hos SAS og Norwegian: Kutter prisen på 2.000 kroner

Både Norwegian og SAS har senket prisene kraftig der Wizz Air flyr.

- Skal du til Tromsø, selger Norwegian billetter til 199 kroner hele jula, så konkurransen funker. Vi har sett en 30 prosent økning av bookinger til Tromsø denne uka, og 50 prosent uka før det. Det er bra trykk på Bergen og Trondheim også.

Det sier Terje Berge, kommersiell direktør i Finn Reise. Han observerer et markant prisfall på alle flyruter som omstridte Wizz Air har etablert ruter på fra november.

For å sjekke prisforskjellene har Nettavisen valgt ut noen reiseeksempler (se under). Som det framgår av dette, er prisene kraftig redusert, men som Berge poengterer, bare etter at Wizz Air har begynt å fly:

Nesten 2.000 kroner dyrere før Wizz Air

Alle prisene oppgitt her er uten setereservasjon, men inkludert kabinkoffert, som gir tillegg i prisen både hos Wizz Air og Norwegian (hhv. 70 og 100 kroner per reise) Billigste billett er valgt, og tidspunktet på dagen varierer:

Oslo - Tromsø - avreise 12.11, hjemreise 15.11

Wizz Air: 568 kr.

Norwegian: 648 kr.

Siste helg i oktober koster samme reise med Norwegian 2.398 kroner





Oslo- Bergen - avreise 12.11, hjemreise 15.11.

Wizz Air: 348 kr.

Norwegian: 598 kr.

Siste helg i oktober koster samme reise med Norwegian 2.378 kroner



Trondheim - Bodø - avreise 7.1., hjemreise 10.1.

Wizz Air: 848 kroner

SAS: 998 kroner

I november, før Wizz Air starter flyvninger på denne ruten, er laveste pris for samme reise 1.898 kroner med SAS



- Det er jo positivt at det skjer noe. Tromsøværingene er ikke bortskjemt med billige billetter - det har alltid vært mange tusen kroner for å komme seg hjem til jul, sier Terje Berge.

BILLIG NÅ: - Det vil gå flere og flere fly og prisene vil holde seg lave en god stund. Du skal ikke se bort fra at det kommer billetter til en tier, sier kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge. Foto: Finn Reiser

- Det kan komme billetter til en tier

Berge poengterer at det utelukkende er på reisemål som Wizz Air nå etablerer seg, at prisene presses ned.

- Skal du for eksempel til Evenes eller Bardufoss, er det akkurat like dyrt som før. Men det viser jo klart at konkurransen fungerer.

- Kan Norwegian og SAS opprettholde så lave priser over tid?

- De er nødt til å være konkurransedyktige. Vi får se hva som skjer. Men med slike priser blir flyene fylt opp, uansett hva LO sier. Folk glemmer det med fagforeningene når de skal betale med sin egen lommebok.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs hevdet i Nettavisen sist helg at de billige billettene ikke nødvendigvis betyr at et av selskapene blir konkurrert ut av markedet, men at flere folk reiser med fly på grunn av økt tilgang på billetter til en lav og overkommelig pris. Berge er enig:

- Vi ser allerede at Wizz Air har stimulert bookingene. Det vil gå flere og flere fly og prisene vil holde seg lave en god stund. Du skal ikke se bort fra at det kommer billetter til en tier! Wizzair har uansett 55 prosent av inntektene sine andre ting enn billettsalg.

- Konkurrerer på ulike vilkår

Det er ikke unaturlig, eller noe nytt, at et lavprisselskap også presser konkurrentenes priser nedover, mener Anneli Nyberg, nestleder i fagorganisasjonen Parat:

- Det er veldig lett å forstå at kundene ønsker lave priser. Kanskje man endelig kan ta den turen man ellers ikke hadde hatt råd til. Men det bør ikke bli uforsvarlig billig - da går det på bekostning av ansatte-forhold og lønnsnivå, for noen må betale for de ekstremt lave prisene, sier Nyberg.

Flymarkedet var allerede hardt presset før korona, understreker Parat-nestlederen. I utgangspunktet organiserer Parat rundt 2.400 kabinansatte og 1.700 piloter i Norge, men svært mange er som kjent permittert på grunn av koronasituasjonen.

- Vi hadde flypriser også før dette som var ekstremt lave. Det er helt naturlig at konkurrentene følger etter, akkurat som når Rema og Coop følger Kiwi, men det er klart at så hardt press i et marked som allerede er nede i knestående, ikke nødvendigvis slår positivt ut for alle, sier Anneli Nyberg.

Nyberg mener det derfor er avgjørende at konkurransen skjer på like vilkår:

- Slik vi har sett det til nå, er ikke vilkårene like og da blir konkurransen med Wizz Air oppfattet som skjev. De har ikke fulgt de vanlige skandinaviske spillereglene i hvordan de har behandlet ansatte, og det er dette som bekymrer oss, sier Nyberg.