Wizz Air-sjefen slår knallhardt tilbake mot Erna Solberg

Wizz Air-sjef József Váradi går i strupen på Norwegian, og håper Erna Solberg ombestemmer seg når hun «forstår fakta».

Det ungarske lavprisselskapet Wizz Air er en gigant, og har bestemt seg for å kapre det norske flymarkedet med lave priser. De har allerede sjokkert med flybilletter innenlands til 49 kroner.

Deres inntog i Norge har møtt kraftige protester, og selv statsminister Erna Solberg har oppfordret til boikott etter Wizz Air-sjefen sa de er et flyselskap uten fagforeninger.

– Jeg håper bare at så fort hun forstår fakta og våre verdier, så ombestemmer hun seg, sier administrerende direktør József Váradi i Wizz Air til Nettavisen.

Slår tilbake mot fagforeningskritikk

Han er på videolink fra Ungarn, etter en tenkt reise til Norge gikk i vasken, hvor han ville spre budskapet om lave priser og hvordan de skal kapre det norske markedet.

– Dere kan tro at Norge er noe særegent, men å operere i Norge er som hvilket som helst annet EU-land. Hvilket som helst europeisk flyselskap kan operere i Norge, sier han på spørsmål om fagforeninger.

LAVPRIS: Wizz Air gjør et stort inntog i det norske flymarkedet, og tilbyr flyvninger ned mot 49 kroner billetten. Foto: Wizz Air

Varadi understreker at de forholder seg til lover og regler, og at det er opp til de ansatte om de ønsker å bli med i en fagforening.

– 50 prosent av arbeidsstyrken i Norge er ikke med i en fagforening. Jeg respekterer deres rettighet til å organisere seg. Det er deres valg. Men flybransjen er gjennomregulert allerede med både hviletid, hvor lang tid du kan fly av gangen og så videre, sier Váradi.

– SAS og Norwegian har allerede dominans i det norske markedet, hvordan skal dere ta innersvingen på dem?

– Vi er ikke veldig interessert i hva SAS og Norwegian gjør. Vi gjør det vi gjør. Jeg mener konkurranse er bra, for det går til fordel for forbrukerne med lavere priser og nyere fly.

– Hva er det dere gjør bedre enn SAS og Norwegian?

– Dere kan se på regnskapene våre og sammenligne det med konkurrentene våre. Vi flyr mer enn alle andre selskap, og vi er veldig effektive. Vi har minst klimautslipp gjennom nyere fly og bedre teknologi, sier Váradi.

Hudfletter Norwegian

Váradi mener mange andre flyselskaper har slitt over lang tid, uavhengig av koronaviruset, og at de dermed har lite reserver - og trenger regjeringers velvilje for å få statsstøtte. Wizz Air har derimot bygd seg opp mye kapital i gode år, for å kunne utnytte det når det kommer en ny krise.

– Vi bruker de gode tidene til å ikke bare overleve når det snur, men også bygge opp reserver til å bruke dem til vår fordel i dårlige tider, sier Váradi.

I Norge er Norwegian synonymt med lave priser, og har på mange måter sikret konkurransen i det norske flymarkedet. Men Wizz Air-sjefen er lite imponert av selskapet som nå sliter voldsomt etter koronaviruset.

– Bare se på regnskapene til de norske flyselskapene. Norwegian var før koronaviruset praktisk talt et konkurs selskap. Det har ingenting å gjøre med koronaviruset. Det var et problem som stakk langt dypere enn som så. Det kan hende de går konkurs, men det er opp til regjeringen - vi får se, sier han.

– Hva er det Norwegian har gjort galt?

– Alt! De hadde en veldig fokusert business, men de satset på stadig flere ruter som ikke tjente penger, og mistet kontrollen over selskapet. Om Norwegian går konkurs, er det ikke på grunn av hverken koronaviruset eller Wizz Air, sier han.

Norwegian avviser påstandene fra Wizz Air-sjefen.

– Før koronakrisen lammet luftfarten over hele verden, hadde Norwegian gjennomført kostnadsbesparelser i milliardklassen og lå an til å levere den beste sommeren noensinne og et lønnsomt 2020, så dette er en feilaktig påstand, skriver Norwegians informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i en e-post til Nettavisen.

14 ÅR I NORGE: Wizz Air har flydd til og fra Norge i 14 år. Nå blir disse flyene et langt vanligere syn på norske flyplasser. Foto: Wizz Air

Wizz Air mener de er blant de mest klimavennlige flyselskapene, og mener det er veldig lite treffsikkert når myndighetene innfører flyseteavgift.

– Slike skatter burde følge utslipp, og ikke være flate avgifter. Nordmenn elsker å fly og myndighetene bør ikke innføre slike avgifter som går utover forbrukere, sier han.

– MDG har foreslått en flyseteavgift på 300 kroner på innenlandsflyvninger med togforbindelse. Med billetter på 49 og 99 kroner - hva synes dere om det?

– Jeg synes politikerne skal tenke seg godt om. Vi mener flybransjen må bli langt renere og grønnere. Det gjør vi med stadig nyere fly og bedre teknologi. Før vi får elektriske fly og miljøvennlig drivstoff må vi være forsiktig, og ikke gjøre noe som ødelegger hele bransjen.

– Kan komme 10-kronersbilletter til Norge

Allerede har Wizz Air markedsført billetter på både 99 og 49 kroner. Men sjefen selv sier det kan fort skje at nordmenn også får 10-kronersbilletter, som man har sett flere steder i Europa.

– Det kan skje. Vi følger markedet, og priser ut fra det. Det kan komme tider hvor vi må stimulere kunder, og vi gjør vårt beste for å få til det, sier Váradi.

Selskapet har en tøff lavprisstrategi som innebærer at billetter holdes veldig lavt, og at kunder må selv kjøpe alle ekstratjenester. Han liker ikke kritikk om at selskapet forsøker å irritere kundene med alle ekstrakostnadene.

– 55 prosent av inntektene deres kommer fra billetter. Resten er ekstratjenester. Er det mest for å irritere kundene?

– Dette er kundens valg. Vi forsøker å gjøre det å fly tilgjengelig for flest mulig. Da må kundene få valget, fremfor at vi gjør det for dem. Du kan fly med bare en billett. Men hvis du vil ha mer komfort eller ekstra baggasje, betaler du for det, sier han og legger til:

– Hvis du tror den kaffekoppen du får på flyturen er gratis, tar du feil. Det er i realiteten den dyreste kaffekoppen du noen gang har kjøpt, sier Váradi.

Selv om selskapet er en inngang til en lang rekke destinasjoner som Kroatia, Ungarn, Italia og langt flere, vil de ikke begynne med videreforbindelser.

– Vi ser at stadig flere driver med videreforbindelser, og våre kunder kan selvsagt gjøre det. Men det må de gjøre selv. Flere flyplasser har begynt å gjøre det for kundene. Vi skal fortsette å se på det, sier han.