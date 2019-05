XXL-aksjen faller til historisk bunnivå

XXL-aksjen faller til historiske bunnivåer, etter at Danske Bank Markets har kommet med en salgsanbefaling av aksjen

Ifølge nyhetsbyrået TDN Direkt har meglerhuset nedjustert kursmålet fra 33 kroner til lave 17 kroner. Danske Bank Markets frykter at sportskjeden må komme med en aksjeutvidelse.

Ifølge meglerhuset kan det bli snakk om å hente inn 300-500 millioner kroner i ny kapital, og at dette vil sette aksjen under betydelig press.

XXL-aksjen har det seneste året falt 67 prosent og er etter en halvtimes handel tirsdag ned 8,3 prosent til 21,50 kroner.

KURSRAS: XXL-aksjen er på historiske bunnivåer.

Historisk dårlig

Nettavisen skrev i forrige uke at 2019 har startet historisk dårlig for sportskjedene. XXL la frem tall for første kvartal i forrige måned, og de viste den første nedgangen i omsetningen for selskapet på årsbasis noensinne.

Konsernsjef Tolle Grøterud i XXL sier at nedgangen i stor grad handler om den fantastiske vinteren i 2018.

- Vi sammenliknes med et veldig sterkt kvartal i fjor. Samtidig ser vi at vi hadde lavere nedgang enn markedet generelt, siden vi var ned rundt seks prosent. Det er nok andre kjeder som har slitt mer enn oss, uttalte Grøterud til Nettavisen.

En av de kjente investorene som har tapt på XXL, er Egil Stenhagen. Finansavisen har skrevet at investoren blitt påført et tap på minimum 66 millioner kroner på investeringen.

Gikk på dagen

XXL er også blitt rammet av andre problemer. I forrige uke gikk XXLs svenske sjef Per Sivardsson på dagen etter at han skrev et hetsende innlegg på Facebook-siden om miljøaktivisten Greta Thunberg.

Sivardsson har hevdet at det er utenforstående som har skrevet dette innlegget, men har ikke kunnet bevise det.