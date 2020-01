XXL-aksjen stuper til nytt bunnivå

XXL-aksjen er ned hele 17 prosent rett etter børsåpning. Årsaken er resultatvarselet sportskjeden kom med torsdag kveld.

XXL har frem til 2019 aldri rapportert nedgang i salget. Men sportskjeden opplyste i en børsmelding torsdag ettermiddag at salget var ned hele 12 prosent for tilsvarende butikker i årets tre siste måneder.

Slike varsler liker aksjemarkedet dårlig, og det var ventet et børsstup nå på morgenen. Rett etter børsåpning er aksjen altså ned 17 prosent til snaue 14 kroner. Det er ny bunn for aksjen. Sluttkursen torsdag var på 16,94 kroner. Kursfallet ble noe dempet etter hvert, og kl 09.30 er XXL-aksjen ned 14,5-15 prosent.

Det seneste drøye året har vært en stor nedtur for XXL-aksjonærene med Øyvind Tidemandsen i spissen, aksjekursen ble halvert fra februar til november. Den foreløpige bunnen ble nådd 21. november med en kurs på 15,08 kroner. Fredag morgen ligger kursen mer enn 1 krone under det (se grafen under).

NYTT BØRSSTUP: Det har vært et marerittår for XXL-aksjonærene, fredag kom et nytt børsstup.

Ved børsslutt torsdag var markedsverdien av XXL 2,81 milliarder kroner, fredag morgen er verdien under 2,4 milliarder. Styreformann og XXL-gründer Øyvind Tidemandsen er største aksjonær i selskapet med en eierandel på drøyt 20 prosent.

Kollaps

Den negative omsetningsutviklingen til XXL i fjerde kvartal kommer til tross for at tilsvarende kvartal i 2018 var dårlig. Selskapet hadde blant annet et kjempetap på Black Friday. Da kollapset aksjen på Oslo Børs.

XXL anslår nå at omsetningen for hele 2019 blir på ni milliarder kroner, som i så fall vil være ned fra 9,5 milliarder kroner i fjor.

XXL venter et brutto driftsresultat for fjoråret på 870 til 900 millioner kroner, før lagernedskrivninger. I 2018 hadde XXL et brutto driftsresultat på 541 millioner kroner.

XXL skrev i børsmeldingen torsdag at kjernemarkedene i Norge, Sverige og Finland har vært utfordrende, som følge av dårlige vinterforhold i de store byene, som Oslo. Spesielt var julesalget svakt.