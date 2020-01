XXL-aksjen tryner videre - ned 24 prosent på to dager

XXL-aksjen stuper mandag til nye bunnivåer, aksjen er ned 24 prosent på nyåret.

Sportskjeden kom torsdag i forrige uke med resultatvarsel der forventet omsetning for 2019 ble tatt ned fra 9,5 til 9 milliarder kroner. Det er første gang i selskapets 19-årige historie at omsetningen har falt på årsbasis.

Resultatvarselet førte til at aksjen fredag stupte til et nytt bunnivå, og elendigheten fortsetter mandag. Ved 14.50-tiden er XXL-aksjen ned 9,15 prosent til 12,90 kroner. Markedsverdien av selskapet er redusert til drøyt milliarder kroner (se grafen under).

SMELL PÅ SMELL: XXL-aksjen har fått en rekke kurssmeller det seneste året.

Resultatvarselet i forrige uke føyer seg inn i strømmen av negative nyheter fra selskapet.

Lei vane

-Det begynner å bli en lei vane for XXL og komme med resultatvarsel før hver kvartalspresentasjon, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet til Nettavisen Økonomi.

Det dårlige vinterværet ble av XXL fremhevet som en av faktorene til den dårligere omsetningen enn ventet.

- At de i tillegg skylder på dårlig vær og økt konkurranse, er isolert sett greit nok. Men når dette har kommet flere ganger de siste årene, tror jeg det sliter litt på deres tillit i markedet, sier Johannesen.

Kontroll

- Hva er XXLs største utfordringer?

-De bør heller sørge for både å ha kontroll på kostnader, innkjøpspriser og varelager. På den måten vil de lettere kunne styre sine marginer, selv om utenforliggende faktorer som værforbehold skulle variere fra sesong til sesong, svarer investeringsøkonomen.

XXL har hatt et spesielt dårlig julesalg, samtidig som det har vært mye salg hos konkurrentene, som G-Sport.

- At konkurransen er hard, er markedet også utmerket klar over. XXL har med sin strategi også vært bidragsyter til denne økte konkurransen. Sånn sett er det merkelig at selskapet skylder på dette, sier Johannesen.

LEI: Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet mener investorer begynner å gå lei de mange resultatvarslene til XXL.

Men til tross for mange dårlige nyheter, har Nordnets kunder fortsatt tro på aksjen. Johannesen sier at totalt nettokjøpte kundene XXL aksjer fredag for 8,6 millioner kroner.

Helsvart

Den store nedturen til XXL begynte for alvor mot slutten av 2018 med et elendig Black Friday-salg og en avgang for den daværende toppsjefen Ulf Bjerknes. Han fikk bare noen måneder i sjefsstolen. Da meldingen om Black Friday-salget ble kjent i markedet, kollapset aksjen med hele 30 prosent.

Lavprisstrategien til sportskjeden fungerte ikke i 2018, og den midlertidige toppsjefen Tolle Grøterud lovet i februar i fjor en strategiomlegging. Men 2019 startet også dårlig for de store sportskjedene, med et fall i omsetningen på 8,6 prosent.

Nettavisen Økonomi skrev i mai i fjor at XXL-aksjen falt til nye bunnivåer etter at Danske Bank nedjusterte kursmålet fra 33 til 17 kroner.

Irriterte og frustrerte

Storbanken hadde innertier i den spådommen. En kurs på 21 kroner for åtte måneder siden er likevel en god del høyere enn dagens nivåer.

- Mange er irriterte og frustrerte, sa XXL-gründer og storaksjonær Øyvind Tidemandsen til Nettavisen i forbindelse med halvårstallene i fjor.

- Litt generelt har XXL vokst veldig mye over mange år. Da får du en del voksesmerter, og jeg tror det har vært med på å redusere farten til XXL. Det går på at når bedriften blir større, trenger man bedre kontrollrutiner og enda bedre opplæring, sa Tidemandsen om årsaken til problemene.

Nettbasert

Elendigheten fortsatte utover høsten, blant annet som følge av mislykkede tilbudskampanjer.

- Vi prøvde å gi litt mer gass, men det hadde veldig lite effekt, uttalte Grøterud til Nettavisen Økonomi i oktober.

Mads Johannesen skrev i oktober at XXL hadde gått fra å være en vekstrakett til å bli en fiasko. Johannesen skrev blant annet at hvis XXL igjen skal bli et solid og lønnsomt selskap, må selskapet omstille seg fra en fysisk butikkaktør til å bli mer nettbasert.

Kostnadskrevende

Å åpne en fysisk butikk er kostnadskrevende. I første rekke må man betale husleie for et lokale, man må ha arbeidskraft og ikke minst et stort varelager. Alt dette koster mye penger.

I et varehandelsmarked som er kontinuerlig i «marginskvis» vil de fysiske butikkene alltid tape mot nettbaserte aktører, påpekte investeringsøkonomen.

Som om ikke det er nok, avslørte en rapport før jul at XXL hadde fusket med prisene. XXL har brukt fiktive priser for å få tilbud til å fremstå som bedre enn de faktisk er, ifølge en rapport fra advokatfirmaet DLA Piper.