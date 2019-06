XXL-gründer selger kjempevilla på Bygdøy - prisen er i XXL-klassen

XXL-gründer Øivind Tidemandsen selger sin kjempevilla på Bygdøy. Prisen ligger i det aller øverste sjiktet.

Kjempevillaen det er snakk om, har adresse Løchenveien 4 i Langviksbukta, på Bygdøys østside. DN.no skriver at Tidemandsen bygget huset i 2004 sammen med sin daværende kone May Liss Tidemandsen.

Hun har de seneste to årene bodd i huset sammen med parets to barn på 15 og 18 år.

PRAKTVILLA: XXL-gründer Øivind Tidemandsen selger en kjempevilla på Bygdøys østside for 70 millioner kroner. Foto: (ohShots)

– Det er et kjempestort hus. Altfor stort for bare én. Nå er barna blitt så store at de ikke går på skole på Bygdøy lenger. Det er heller ikke noe problem for dem å komme på besøk til meg på Blommenholm, sier Tidemandsen til dn.no.

Tidemandsen bor selv på en Blommenholm i en villa han ga 23 millioner kroner for. Han har også eid Villa Fagerheim på Ormøya som nå er til salgs, der prisantydningen er satt ned til under 30 millioner kroner. (se video under)

Boligen på Bygdøy har en prisantydning på hele 70 millioner kroner. Han kjøpte eiendommen i 2000 for 14 millioner kroner.

890 kvadratmeter

DN.no skriver at villaen har et bruksareal på 890 kvadratmeter. Fasiliteter er blant annet strandlinje, basseng, fire stuer, fem bad, fem soverom, hybel, «walk in»-garderobe med sjøutsikt, sigarstue, bibliotek, vinkjeller, garasje på 200 kvadratmeter, og jaktrom.

Eiendomsmegler Kristian Karlsrud i Krogsveen har fått oppdraget med å selge kjempeboligen. Den legges formel ut for salg i neste uke.

– Den har krembeliggenhet på Bygdøy med utsikt mot idylliske Langviksbukta. Det er ikke mange eiendommer med denne beliggenheten og strandlinje. Jeg tror dette kommer til å bli den fineste boligen man får kjøpt i år, sier Karlsrud til DN.no.

Begynte i Elkjøp

Tidemandsen er blant gründerne bak selskaper som XXL og møbelkjeden Living, sammen med sin bror Tore. På 1980-tallet startet Tidemandsen en Elkjøp-butikk, og på 1990-tallet ble han sjef for hele kjeden.

Etter at Elkjøp ble solgt ut av landet, startet de to brødrene sportsutstyrskjeden XXL i 2000. I 2016 kjøpte han brorens andel i XXL-eierselskapet Dolphin for 1,1 milliarder kroner.

Nettavisen Økonomi hadde nylig et større intervju med Øivind Tidemandsen. Her fortalte han blant annet om den store nedturen til sportskjeden, som endte med at toppsjefen Ulf Bjerknes måtte gi seg etter to måneder i sjefsstolen.

Buttet imot

For ett år siden skjønte Øivind Tidemandsen at noe var galt med XXL. Tallene til sportskjempen, som tidligere hadde vært så gode, ble dårligere. Ting buttet imot. Kostnadene steg. Tidemandsen merket at de ikke hadde den samme kontrollen som før.

- Vi har ikke vært så flinke til å utvikle oss som nettkonkurrentene på sortiment. Verden forandret seg fortere enn vi har forandret oss. Samtidig har vi fått flere konkurrenter, noe som er en utfordring i seg selv, sa blant annet Tidemandsen om nedgangen.