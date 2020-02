XXL med ny strategi: Kaster ut leverandører

Det blir langt færre varer i XXL-butikkene fremover. Men XXL-sjefen avviser at de vil gå i «bestevenn»-fella til Rema 1000.

Det er harde bud i sportsbransjen for tiden. Gresvig, som eier G-Sport og Intersport, gikk konkurs mandag 3. februar.

XXL, som Gresvigs argeste konkurrent, la fredag samme uke frem skrekktall som viste at salget til selskapet kollapser. I januar i år var salget ned 22 prosent, drevet av en snøfri vinter.

Les også: Sportskjeder starter gigasalg etter salgskollaps: - Vi avblåser årets vintersesong

- Salget av ski er ned med 95 millioner kroner, sier fungerende toppsjef i XXL, Tolle Grøterud, til Nettavisen.

Færre leverandører

Nå legger sportskjeden opp til en ny strategi for å få selskapet på rett kjøl. Ikke bare skal de kvitte seg med en lang rekke varer gjennom et gigantisk merkevaresalg, de skal også endre sortimentet kraftig.

Nå skal de ha langt færre varer i hyllene.

I butikkene går vi ned i varer til 25.000 varer per butikk fra 35.000 i dag. Til gjengjeld skal vise bedre frem til varelinjene vi faktisk har, sier Grøterud.

Les også: NHH-ekspert fikk hakeslepp av G-Sport-konkurs, men tror blodbadet er i gang

Det innebærer også færre leverandører.

- Vi skal ha tettere samarbeid med de som vi samarbeider med. Det handler om å dele statistikk og dele risikoen litt annerledes enn før, sier Grøterud.

- Det betyr vel også at dere venter å få bedre innkjøpsbetingelser fra de leverandørene dere har?

- Ja, med de leverandørene der vi er gode partnere og har store volumer kan vi også vente å få attraktive priser, sier Grøterud.

Helt annet utgangspunkt enn Rema

Den nye strategien til XXL er ikke helt ulik Rema 1000s bestevenn-strategi. Også Rema 1000 kastet ut en lang rekke leverandører og satset på tettere bånd og lavere innkjøpspriser med de som ble igjen.

Les også: Ikke spor av natursnø i skieldoradoet: Venter prisras på sportsutstyr

Denne strategien var imidlertid en fullstendig fiasko for dagligvarekjeden, som siden den gang har mistet markedsandeler til konkurrentene Kiwi og Extra. Grunnen var blant annet at kundene var sure fordi de ikke fikk de merkene og varene de var vant til å finne, og gikk heller til konkurrentene.

Grøterud mener imidlertid XXL har et helt annet utgangspunkt enn Rema.

- For noen år siden hadde vi noen 22.000 varelinjer og 400 leverandører det har økt til 32.000 varelinjer og 700 leverandører. For oss handler det om å spørre seg hva som er relevant og ikke for oss. Vi skal være en kjede for utstyr innen sport og villmark. Vi har en del varer som ikke er relevante med tanke på det, sier han, som ikke tror kundene blir sure over at de ikke finner slike ting hos dem lenger.

Les også: Stein Erik Hagen venter «amerikanske tilstander» for norske butikker

- Tvert imot tror jeg at det skal bli lettere å se at vi er en sport- og villmarksbutikk og at de blir lettere å finne de attraktive merkevarene. Dette blir mer som en sortimentsopprydning, sier han.

Ser muligheter

Også styreleder i XXL, Hugo Maurstad, ser store fordeler med den nye strategien.

Hugo Maurstad, styreleder i XXL. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

- Det er endel fordeler med at du kan dele data. I dag vet ikke vi hva som skjer ute i butikk med skiene fra Rossignol, sier Maurstad, som er partner i oppkjøpsfondet Altor, som er hovedaksjonær både i XXL og vintersportsmerket Rossignol.

- Hadde vi visst mer om hva som går bra og ikke , kunne vi gjort avtaler deretter. Norden er ikke et stort marked for oss, og hvis for eksempel skisalget går dårlig her, kunne vi tatt noen av varene tilbake og solgt dem i USA, som har tidenes vinter i år. Det finnes endel slike vinn-vinn-muligheter, sier styrelederen.