XXL-sjef Øivind Tidemandsen får kritikk for løvejakt

- At man skal tillate å ta inn disse trofeene for å styrke menns ego og status, er helt forkastelig, sier professor Ragnhild Sollund.

XXL-sjef Øivind Tidemandsen importerte i 2018 et løvehode og skinn fra Sør-Afrika til Norge, det melder Dagens Næringsliv som har fått tilgang til eksporttillatelsen.

Tidemandsen bekrefter overfor avisa at han skjøt løven selv, og forteller at det var en lovlig skutt løve. Han husker ikke helt hvor mye han betalte for jakten, men anslår overfor DN at han brukte 200.000 kroner.

- Dyrene får en verdi

- Det som er viktig for meg å si er at når sånne som meg kommer, betaler vi mye penger. Det er, tro det eller ei, med på å øke antallet løver, fordi dyrene får en verdi, sier Tidemandsen til DN, og understreker at løvene kun er utrydningstruet i enkelte områder.

TROFÉJAKT: Øivind Tidemandsen sendte ikke et bilde fra løvejakten til Dagens Næringsliv, men et fra en antilopejakt. Foto: Faksimile/Dagens Næringsliv

Det er ikke professor Ragnhild Sollund ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo enig i. Hun forteller at en slik type jakt øker presset på utrydningstruede arter.

En vederstyggelighet

Sollund syntes heller ikke at det burde være lov å importere løvetrofeer til Norge.

- Dette er truede arter. At man skal tillate å ta inn disse trofeene for å styrke menns ego og status, er helt forkastelig. Jeg synes troféjakt er en vederstyggelighet, sier hun til DN.

Professoren forklarer at grunnen til at løvene ikke er utrydningstruet er fordi mange løver avles opp for å drepes i landet, og at løvene er halvtamme.

- Det er ikke jakt, men en ren henrettelse, sier Sollund til avisa.