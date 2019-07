XXL-sjefen: - Mange er irriterte og frustrerte

XXL-gründer og storaksjonær Øivind Tidemandsen er irritert over de dårlige tallene. Han er ikke alene.

ALNABRU (Nettavisen Økonomi): Sportskjeden han grunnla i 2001 (første butikkåpning), har hatt et turbulent år. Kursras i aksjemarkedet, en toppsjef som ga seg etter to måneder i sjefsstolen, et dårlig Black Friday-salg og i år også inntektsnedgang, er noen av problemene.

Aksjemarkedet «verdsatte» tallene for andre kvartal ved å sende XXL-aksjen ned ytterligere over 10 prosent. Selv eier Tidemandsen nesten 23 prosent av selskapet og er den største enkelttaperen. Verditapet hans det seneste året er på 750 millioner kroner.

- Litt generelt har XXL vokst veldig mye over mange år. Da får du en del voksesmerter, og jeg tror det har vært med på å redusere farten til XXL. Det går på at når bedriften blir større, trenger man bedre kontrollrutiner og enda bedre opplæring, sier Tidemandsen til Nettavisen Økonomi, når vi spør ham om årsaken til problemene.

Ikke gode nok

- Med vekst kommer nye mennesker. Det er ikke alt som kommer innenfra, det er en del som kommer utenfra. Da stilles det større kontroll til opplæringssystemer, til kontrollsystemer. I ettertid har ikke disse tingene vært gode nok, erkjenner han.

- Er det klassisk tilfelle av volumsyke?

- Jeg vil ikke kalle det volumsyke, men kalle det vekst. Du vokser, og så mister du littegrann kontrollen med veksten.

- Hvordan er det for deg som gründer og storeier å se på utviklingen, har det gått inn på deg, er det tungt?

- Nei, men det er irriterende, det er irriterende ikke å lykkes. Og så er det mange som er blitt skuffet og relativt frustrert. Det irriterer meg også.

For dårlig utviklet

- Har dere bommet på selve sortimentet?

- Når du har hatt voksesmerter, betyr det at du på noen områder om ikke har bommet på sortimentet, har kanskje ikke sortimentet vært utviklet godt nok. Vi har vært opptatt av å åpne nye butikker i nye land, og så er kanskje ikke sortimentet for kundene i Norge blitt noe bedre.

XXL hadde en inntektsnedgang i det norske markedet på drøyt 11 prosent fra andre kvartal 2018 til tilsvarende kvartal i år.

- Hvordan opplever du markedet i Norge?

- Nå er markedet svakt, og det har vi også opplevd tidligere. Men det er ikke bare XXL, det er faktisk sånn at sportsmarkedet har flatet mer ut og i år og gått litt tilbake.

Flere nettaktører

- Hva med press på marginene i Norge?

- Vi har økt marginene våre, så jeg synes ikke presset er betydelig. Men det du ser er at det er flere aktører, fordi det er flere nettaktører som er kommet på banen. Når det gjelder prisjakt, er ting transparent, og vi holder de samme prisene på nettet som i butikkene.

XXL sliter i det danske markedet med lav omsetning og underskudd. Tidemandsen sa på kvartalspresentasjonen at hvis XXL ikke tjener penger i Danmark neste år, vil de trekke seg ut av markedet. Den danske virksomheten hadde bare 18 millioner i inntekter i andre kvartal i år og gikk med et underskudd på 4 millioner.

- Da vi gikk inn i Danmark, gikk vi inn i markedet med en for stor organisasjon. Vanligvis har nettsalget vårt økt ganske betydelig når vi har startet opp, fordi vi har både butikk og nett, og da er vi mye mer synlige, kommenterer Tidemandsen.

- I Sverige når vi åpner en butikk i et nytt marked, øker også nettomsetningen og ikke bare butikkomsetningen. Vi har egentlig gått inn med en for stor organisasjon i Danmark, men så har man trodd at det har vært det ene og det andre.

Ikke noe poeng

Tidemandsen sier at XXL egentlig har styrken i vintermarkedet, og det er ikke så stort marked i Danmark.

- Uansett, hvis vi skal være i Danmark, er det ikke noe poeng å være der hvis vi ikke tjener penger.

- Men er du optimist på vegne av XXL?

- Jeg mener vi har veldig mange gode initiativ, er svaret.

- Som vil vise seg i andre halvår?

- Jeg tror det er først neste år du får se de meste av effektene. Ting tar tid, og det er en stor kjede før du får rullet ut i alle butikkene og overalt.

Fire dager i uken

Etter comebacket i fjor høst er Tidemandsen blitt arbeidende styreleder i selskapet han grunnla.

- Hvor aktiv er du i selskapet?

- Jeg jobber i XXL fire av fem dager i uken, men jeg er mer en slags driftsdirektør under Tolle Grøterud. Jeg styrer mye av operasjonene, og så overlater jeg mange av ledelsesoppgavene til ham.

- Så det er en klar ansvarsfordeling?

- Ja, ja. Så det fungerer veldig bra.

- Du er ingen «syvende far i huset»?

- Det blir man jo delvis, det er jo mitt livsverk, men jeg er mye mer operasjonell enn en syvende far i huset.

Løvejakt

Tidemandsen fikk før sommeren kritikk for en løvejakt i 2018. Dagens Næringsliv (DN) skrev i juni at han i 2018 importerte et løvehode og skinn fra Sør-Afrika til Norge. Tidemandsen bekreftet at han skjøt løven selv, men mener det var en lovlig skutt løve.

Han husker ikke helt hvor mye han betalte for jakten, men anslår overfor DN at han brukte 200.000 kroner.

- Tok du deg nær av denne kritikken?

- Du vinner aldri en sånn debatt, og jeg skulle gjerne ha noe sånt ugjort i den grad det ble litt oppmerksomhet om det.

- Du er et jaktmenneske?

- Ja da, det er jeg, men det blir jo litt mindre i år.