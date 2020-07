XXL slår kraftig tilbake

XXL opplever kraftig vekst i andre kvartal, og er nå tilbake i en god posisjon etter å ha slitt lenge.

XXL leverte en vekst på 31 prosent i andre kvartal. Driftsinntektene var på 2,865 milliarder kroner, langt mer enn andre kvartal i fjor da de omsatte for 2,187 milliarder kroner. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger utgjorde 385 millioner kroner. Resultatet for perioden viser at XXL dro inn 117 millioner kroner.

Det kommer fram av rapporten for andre kvartal som kom torsdag morgen.

Selskapet skriver at de begynner å se effekten av en rekke midlertidige tiltak for å styrke posisjonen som det ledende omnikanal sports-retail-konseptet i Norden. Dette inkluderer en oppgradering av eksisterende butikker, ytterligere forbedring av kategoritilbudet, forbedret markedsføringseffektivitet og en redusert kostnadsbase.

Resultatet for første halvår i 2020 viser at XXL har driftsinntekter på totalt 5,028 milliarder kroner.

Det er i Norge XXL har vokst mest både det siste kvartalet og det siste halvåret. I det norske markedet hadde de en omsetningsvekst på 38,6 prosent i andre kvartal. Til sammenligning er tallet for det svenske markedet 30,3 prosent, det finske markedet 25,9 prosent og minus 32,3 prosent i det danske markedet, samt minus 1,8 prosent i det østerrikske markedet.

Koronakrisen har påvirket handelen ulikt i landene XXL har butikker, men i Norge har den hatt en positiv ringvirkning for sportsbransjen. Det har også konsernsjef Pål Wibe tidligere sagt i et intervju med Nettavisen.

- Folk har begynt å trene mer, og de tar med ungene på søndagstur i marka. Jeg tror koronaviruset kanskje fører til at sportsbransjen får flere nye kunder, sa han tidligere i sommer.

Opplevde nedgang i salget

XXL har virkelig tatt seg opp igjen det siste kvartalet. Rapporten for første kvartal viste en vekst i inntektene på over sju prosent i første kvartal - til 2,16 milliarder kroner, men resultatet før skatt ble negativt med 262 millioner. Det er tidenes dårligste første kvartal, og dårligere enn det analytikerne så for seg. Derfor er det viktig for Wibe at de nå klarer å snu lønnsomheten i bedriften.

Selskapet beskrev første kvartal som ekstraordinært på mange måter. Koronautbruddet har påvirket kjeden, som i tillegg slet med den milde vinteren. Januarsalget var ned hele 22 prosent. XXL svarte med å kjøre en omfattende vinterkampanje, men dette ga vesentlig lavere marginer og dermed et underskudd i årets tre første måneder. Bruttomarginen falt fra 40 prosent til 28 prosent, altså salgsprisen fratrukket varekostnaden.

Også i starten av 2020 ble det rapportert om dårlige tall. Sportskjeden vokste hvert år fra oppstarten i 2001 til 2018, og helt fram til i fjor hadde de aldri rapportert nedgang i salget. I januar i år sendte de også ut resultatvarsel om at salget var ned hele 12 prosent for tilsvarende butikker i årets tre siste måneder av 2019.

Selskapet skrev at kjernemarkedene i Norge, Sverige og Finland har vært utfordrende, som følge av dårlige vinterforhold i de store byene, som Oslo. Spesielt har julesalget vært svakt. Det har vært kombinert med mye salg hos konkurrentene, som G-Sport.

XXL kuttet også i lageret, noe som har påvirket bonusene som XXL får fra leverandørene, og som igjen fører til at XXL tjener mindre penger.

Vil være best

Da Nettavisen møtte Wibe for et stort intervju i slutten av juni, sa han at de ønsker å være best i bransjen.

- Er målet å være nummer én i sportsbransjen?

- Det er alltid gøy å være nummer én. Målet er å være best i Europa på det vi driver med - innen sportsbransjen. Det er et ganske hårete mål, for det er mange flinke folk der ute, sa han, og fortsatte:

- Min erfaring er at folk synes det er litt morsomt at de har noe konkret å jobbe mot. Hvorfor skal vi ikke sette ambisjonsnivået høyt?

Skal de klare å ta XXL til nye høyder, er Wibe klar på at det er viktig å gjøre endringer kundene legger merke til og blir fornøyde med.

- Jeg er ikke sjefen i XXL - det er kundene. Skal vi være spesialisten med de beste prisene, må vi effektivisere og jobbe smartere. I tillegg må vi få til endringer kundene får med seg. Vi må jobbe med både det som skjer bak fasaden og det som møter kundene, forklarte han.

Skal bli spesialister

Wibe mener det er viktig for kjeden å alltid kunne tilby det billigste sportsutstyret i bransjen.

- Ikke bare er det en tydelig posisjon for XXL, men de laveste prisene er også viktig for å få enda flere til å være aktive med sport, sier Wibe.

Det er ikke nok å bare være best på pris for XXL og Wibe. Den nye konsernsjefen forteller at de vil gå «all in» for å ta rollen som spesialister på sportsutstyr i de ulike avdelingene de har.

- Flere sier at det ikke går an å være både bra og billig. Men vi kjøper inn store mengder varer på tvers av hele Europa så vi får lave priser, og samtidig er hver avdeling i våre varehus like store som en stor vanlig sportsbutikk. Derfor får vi til å være både spesialist og billigst på samme tid, forklarer XXL-sjefen.