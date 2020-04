XXL til himmels etter vellykket refinansiering

XXL-aksjen er opp vanvittige 120 prosent onsdag etter en vellykket refinansering av selskapet.

Dem hardt pressede sportskjeden meldte på morgenen at de siden fjerde kvartal i fjor har sett på ulike finansieringsalternativer.

Konklusjonen i ble at det beste alternativet i dagens marked er å styrke kapitalen med 1,45 milliarder kroner gjennom en refinansiering med de eksisterende bankforbindelsene.

DNB og Nordea Norge stiller opp her gjennom et avdragsfritt lån på 3 år, en kreditt på 500 millioner og midlertidige kreditter gjennom året på til sammen 450 millioner kroner.

Penger på bok

En betingelse fra bankene er at XXL må ha minimum 100 millioner kroner i ledig likviditet, et krav som øker til 200 millioner mot slutten av året. I tillegg er det krav om at gjeldsgraden ikke er for høy.

I tillegg henter XXL inn ny egenkapital på 400 millioner. Den nye aksjekapitalen tegnes til en kurs på 5 kroner per aksje, og store aksjonærer har garantert for sin nåværende andel i den kommende aksjeutvidelsen.

Aksjemarkedet har verdsatt disse nyhetene. Etter en kursøkning på 40-50 prosent på morgenen, er oppgangen ved 14.30-tiden på hele 120 prosent, etter at kursoppgangen på det meste var bortimot 140 prosent (se grafen under).

VANVITTIG OPPGANG: XXL-aksjen var på det meste opp 140 prosent til langt over 11 kroner. før det har roet seg noe ned. Foto: (Infront)

Hver av de eksisterende aksjonærene får rett til å tegne snaue 0,5 nye aksjer for hver aksje de eier. Forutsetningen er at en ekstraordinær generalforsamling 24. april godkjenner forslaget. Det tillates overtegning i aksjeutvidelsen, det kan altså komme inn mer penger enn planlagt, men da må man benytte seg av tegningsrettene.