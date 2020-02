XXL-toppen fikk solgt luksusen: Måtte senke prisen

XXL-gründer Øivind Tidemandsen har nå fått solgt luksusboligen på Bygdøy, men han fikk ikke full pris.

Boligen i Løchenveien 4 ble solgt til en noe rabattert pris, opplyser eiendomsmegler Kristian Karlsrud i Krogsveen til Nettavisen, som ikke vil røpe den eksakte summen boligen ble solgt for.

- Vi har hatt flere interessenter og har fått inn flere bud på boligen. Nå har vi jobbet en stund med å få avklart en pris som er på et nivå som både selger og kjøper ble fornøyde med, forteller han.

Finansavisen omtalte nyheten om salget først.

- Rives ikke unna på kort tid

Villaen ble lagt ut for salg i sommer, noe Nettavisen også omtalte, men megleren mener ikke at det har gått lang tid å få solgt boligen når den hadde en prisantydning på hele 80 millioner kroner.

- Det er ikke nødvendigvis slik at boliger i denne prisklassen rives unna på kort tid, sier megleren.

MEGLER: Det var Kristian Karlsrud, eiendomsmegler i Krogsveen, som hadde ansvaret for å få solgt boligen. Foto: Krogsveen

- Hvordan vil du beskrive boligen?

- Det er en fantastisk eiendom, som ligger i Langviksbukten med gode solforhold og egen strandlinje. Boligen er fra 2004 og hadde god standard da, som også er tidsriktig i dag, sier han.

Tidemandsen bygget boligen med sin daværende kone May Liss Tidemandsen, som de senere årene har bodd i villaen med parets to barn.

Boliger i en så høy prisklasse har det vært solgt flere av i 2019, og han mener det også vil være et godt marked for det i året som kommer.

- Trenden ser ut til å fortsette i 2020. De gode objektene vil være attraktive i årene framover, sier han.

SOLGTE VILLA: XXL-gründer sin villa på Bygdøy har ligget til salgs siden i fjor sommer, men nå er den solgt. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

Begynte i Elkjøp

Tidemandsen er blant gründerne bak selskaper som XXL og møbelkjeden Living, sammen med sin bror Tore. På 1980-tallet startet Tidemandsen en Elkjøp-butikk, og på 1990-tallet ble han sjef for hele kjeden.

Les også: Øivind Tidemandsen om den store nedturen: - Jeg skjønte at noe var galt

Etter at Elkjøp ble solgt ut av landet, startet de to brødrene sportsutstyrskjeden XXL i 2000. I 2016 kjøpte han brorens andel i XXL-eierselskapet Dolphin for 1,1 milliarder kroner.