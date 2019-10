Ylva Thorsrud og medpassasjerene fikk gigantisk ekstraregning fra Norwegian

- En veldig negativ opplevelse.

- Det skjedde veldig brått. Det føltes nesten som et bakholdsangrep, sier Ylva Thorsrud til Nettavisen.

Hun fløy nylig med Norwegian til Praha og opplevde noe helt nytt som passasjer: Alle som gikk inn måtte veie håndbagasjen, og hadde de over 10 kilo i løse gjenstander, inkludert taxfree-varer, måtte de betale et tilleggsgebyr. Det var heller ikke av den beskjedne slaget. Alle, uansett overvekt, måtte betale 750 kroner.

- Jeg hadde to kilo overvekt, mens han ved siden av meg hadde bare én kilo overvekt, men vi måtte betale like mye, sier Thorsrud.

Taxfree teller også

Thorsrud sier hun ville tenkt seg om flere ganger før hun handlet i taxfree-butikken hvis hun hadde visst at det kan gi en gigantisk ekstraregning.

- For min del veide det jeg hadde kjøpt på taxfree pluss en vannflaske 1,1 kilo, så slik sett hadde det ikke hatt noe å si for meg. Samtidig er det jo tydelig at dette er noe man må passe på, sier Thorsrud, som ikke visste at taxfree-varer var inkludert i de ti kiloene du kan ta med inn på flyet.

- Jeg synes det er veldig rart at de har strammet så kraftig inn på reglene uten å opplyse kundene. At Norwegian vil ha nye regler er greit, men jeg reagerer veldig på måten det ble gjort på. Det var en veldig negativ opplevelse for meg som passasjer og kunde hos Norwegian, sier hun.

Fikk sjokk

Hun sier hun ble veldig overrasket over den enorme regningen på 750 kroner, som var nesten like høy som flyturen til Praha tur-retur. Den hadde Thorsrud betalt 900 kroner for.

- Jeg fikk sjokk og opplevde det som veldig brutalt. Jeg trodde i hvert fall ikke at jeg måtte betale mer enn for vanlig overvekt på bagasje hos Norwegian, sier hun.

Prisen for overvekt på et vanlig hovedbagasje som du sjekker inn er 120 kroner per kilo. Norwegian skriver på sine hjemmesider at totalvekten for håndbagasjen er 10 kilo og at du kan ta med deg to bagasje-enheter inn på flyet. Det presiseres imidlertid ikke om de ti kiloene gjelder begge bagasjene eller bare den største.

- Jeg tror de fleste som tok flyet med meg var lamslåtte. Det var en stor kø med folk som måtte betale for de ekstra kiloene og vi fikk ikke vite at det var et så høyt beløp før vi betalte. Jeg tror ingen hadde fått med seg at Norwegian hadde endret reglene så drastisk, sier Thorsrud.

Strammet inn

Senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Tonje Næss, sier at de ikke har endret reglene for håndbagasje, men at de har strammet inn på håndhevingen.

- Vi har økt fokus på det. Det er veldig viktig å understreke at vi gjør dette er for alles beste. Vi ønsker å gi passasjerene våre en så god og smidig reiseopplevelse som mulig og det opplever vi at passasjerene våre støtter oss på, sier Næss til Nettavisen.

Hun sier at for mye bagasje fører til forsinkede fly.

- At flyet skal gå på tid er noe av det som er viktigst for passasjerene våre. Samtidig som dette gir passasjerene våre en smidigere reise er det også bra for selskapets kostnader at flyet går til rett tid, sier hun.

- Forsinker det virkelig så mye at jeg har med en vinflaske ekstra inn på flyet?

- Jo mer håndbagasje jo større sjanser er det for forsinkelser og det ønsker vi ikke. Det sier seg selv at det ikke ville gått dersom alle skulle hatt med seg for mye. Hvis det er mange som har med for mye, blir det ikke plass i kabinen og da må kabinansatte bruke tid på å stable bagasjen eller flytte den over i lasterommet. Det er viktig at reglene er like for alle, sier hun.

Overvekt

Hun bekrefter at Norwegian-passasjerer betaler like mye i overvekt uansett hvor mye eller lite over maksgrensen på 10 kilo de har med seg inn i kabinen.

- Alle som ikke følger håndbagasjereglene kan måtte betale ekstra for det. Det er det samme uansett vekt , men det er viktig å huske på at det er den totale mengden håndbagasje og størrelsen og vekten på denne som teller, sier Næss.

- Hva tenker dere om kundene som går negative opplevelser som følge av dette, som Ylva Thorsrud?

- Vårt mål er at alle våre passasjerene skal ha en så god reiseopplevelse som mulig, men det er også grunnen til at vi håndhever dette. Vi vil gi alle en så god opplevelse som mulig og følger alle reglene, får de det, sier Næss.

Hun mener at passasjerene får god informasjon om reglene til Norwegian og viser til Norwegian-passasjerene får beskjed om maktvekten for håndbagasje og en liten personlig eiendel, som en veske, ikke skal overskride totalvekt på 10 kilo.