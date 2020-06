Yngstemann Ylvisåker selger kjempevillaen

Den yngste av de to populære Ylvis-brødrene og kona selger kjempevillaen på Oslo vest.

Bård Urheim Ylvisåker, som er hans fulle navn, og kona Maria Lekva Byrkjeland kjøpte i 2013 eiendommen Slemdalsvingen 73 mellom Vinderen og Ris for 11,81 millioner kroner.

Villaeiendommen ligger på det man kan kalle beste Oslo vestkant, ikke langt fra Ris T-banestasjon og på nedsiden av Slemdalsveien.

Nå skal eiendommen selges, og prisantydningen på 25 millioner kroner er over det dobbelte av kjøpesummen.

Betydelig oppgradert

- Eiendommen trengte betydelig oppgradering og er blitt veldig flott. Både 1. og 2. etasje er veldig fin, skryter megler Andreas Haanes i Eie Eiendomsmegling til Nettavisen.

Yngstemann Ylvis og kona flytter fra en eiendom på litt over 2 mål og med et bruksareal på 461 kvadratmeter. Byggeåret er helt tilbake til 1900 for det som må beskrives som en klassisk eiendom i et klassisk villastrøk.

- Ja, de har gått tilbake til det klassiske. Dette er en stor bolig med mange muligheter, blant annet en anneks og en dobbeltetasje. Det er masse plass å boltre seg, sier Haanes.

Klassisk enebolig

Det er tre store stuer og fire soverom i villaen. Paret har tre barn.

- Hvem ser du som de primære målgruppene for boligen?

- Det er barnefamilier, svarer Haanes.

I annonsen beskrives villaen som en flott, klassisk enebolig med 2 mål solrik tomt og utsikt. Det er ifølge annonsen en bolig som holder gjennomgående god standard, og det skal være benyttet flere eksklusive materialvalg under den innvendige oppgraderingen.

Nettavisen har prøvd å få tak i manager Jørgen Thue for en kommentar til salget, uten å lykkes. Andreas Haanes har ingen kommentar til hvorfor paret flytter.

Slo igjennom i 2000

Bård Urheim Ylvisåker (født 21. mars 1982) er programleder, artist og komiker. Han er mest kjent fra revygruppen Ylvis sammen med storebror Vegard Ylvisåker.

Den profesjonelle karrièren for de to brødrene startet høsten 2000 med forestillingen «Ylvis – en kabaret».

Fra 2011 til 2016 ledet brødrene talkshowet «I kveld med Ylvis» på TVNorge. For programlederrollen ble Bård Ylvisåker nominert til prisen beste mannlige programleder under Gullruten 2012, 2015 og 2016.

Årets TV-navn

Begge brødrene ble også nominert til årets TV-navn under Gullruten 2012 og publikumsprisen under Gullruten 2014 og 2015.

Brødreparet stod i 2018 bak dokumentar/musikal-TV-serien «Stories from Norway»på TV-Norge. Serien ble nominert til hele syv priser foran Gullruten 2018.

I 2013 hadde Ylvis-brødrene en kjempehit med «What Does the Fox Say?», som så langt på YouTube har mer enn 937 millioner visninger.