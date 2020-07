Ytterligere fire Maribel-selskaper slått konkurs

Det er åpnet konkurs i ytterligere fire selskaper i hotellkonsernet Maribel. 67 ansatte på Moxy-hotellet på Hellerudsletta mister jobben.

Konkursen rammer blant annet det store hotell- og konferansesenteret på Hellerudsletta i Lillestrøm kommune, skriver E24.

De fire selskapene som ble slått konkurs torsdag, er X Meeting Point Norway AS, Sweden Hotel Management AS, Belvar Brands AS og Belvar Life Oslo.

– Først ble det åpnet konkurs i konsernets operative selskaper. Når vi rydder i selskapsstrukturen, har vi åpnet konkurs i selskapene som er ulønnsomme og insolvente, sier bostyrer Egil Hatling.

Hotellkonsernet Maribel ble slått konkurs 14. juli. Det har drevet mer enn 50 First- og Moxy-hoteller i Norge.

For en uke siden ble det kjent at Maribel har hatt økonomiske problemer over tid, og at nedstengningen som følge av koronaviruset har rammet konsernet ekstra hardt. Det ble meldt oppbud på syv norske First-hoteller etter selskapet ikke ble enige med kreditorer.

Hotellet Moxy Oslo X åpnet i august 2017 med 274 rom. Men etter sterk etterspørsel bestemte konsernet seg for å utvide hotellet med 154 rom. Etter det store oppussingsprosjektet har hotellet kunne skilte med 900 sengeplasser for konferanser.

