Zalando doblet resultatet

Kanontall for nettkjempen Zalando.

Den tyske nettbutikken Zalando SE økte resultatet kraftig i den første pandemi-perioden. Det viser tall fra selskapets kvartalsresultat som ble lagt fram tirsdag morgen.

Driftsresultatet for kleskjempen var på 2,2 milliarder kroner (211,7 millioner euro) - som er en dobling fra samme periode i fjor. Driftsmargin for konsernet økte fra 6,4 til 10,4 prosent i andre kvartal, men falt fra 3,6 til 3,2 prosent i første halvår.

Den totale omsetningen i Zalando var 28,6 milliarder kroner (2,7 milliarder euro), som er en prosentvis vekst på 33 prosent fra samme kvartal i 2019. I halvåret fra januar til juni vokste omsetningen med 19,6 prosent.

Selskapet oppgir å ha store ambisjoner om fortsatt vekst.

- De siste månedene har Zalando vist styrke og smidighet på mange måter under utfordrende omstendigheter. Vi har kommet ut av den første fasen av pandemien sterkere enn da vi gikk inn i den, som følge av strategisk tydelighet, sterke partnerskap og en ekstraordinær laginnsats. Mange av våre partnere har styrket sin virksomhet på vår plattform de siste månedene, sier Zalandos toppsjef David Schröder i meldingen.

Selskapet melder at 180 nye merkevare-partnere har knyttet seg til Zalandos partnerprogram i løpet av kvartalet. For 2020 totalt forventer selskapet en omsetningsvekst på 15.-20 prosent og et driftsresultat på mellom 230 og 280 millioner euro.

Zalando oppgir å ha 34 millioner aktive kunder, som er en oppgang på 20 prosent fra samme periode i 2019.