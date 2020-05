Zalando fikk kraftig underskudd

Nær 100 millioner euro i minus, er fasiten for netthandel-giganten Zalando i første kvartal.

Til tross for en omsetningsvekst på 10 prosent, til 1,5 milliarder euro, snudde nettkjempen et plussresultat i fjor til en milliardsmell i første kvartal 2020.

Fasiten (juster EBIT) ble et minusresultat på 98,6 millioner euro (1,1 mrd. norske kroner), mot et overskudd på 6,4 millioner euro i samme kvartal 2019, viser nøkkeltallene.

Les også: Kjempesmell for Equinor: 7,2 milliarder kroner i underskudd

Les også: Kahoot: Kraftig vekst - men taper fortsatt like mye

Antall kunder vokste med 23 prosent i kvartalet, mens selskapet hadde en negativ utvikling i salget på -8 prosent i mars. I april har salget omsetningen tatt seg opp igjen, melder selskapet i rapporten.

Nye samarbeid med flere merkevarer og initiativer til økt digital omsetning for fysiske butikker er oppskriften på å ta igjen tapt vekst, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

I en oppdatert prognose for hele 2020 ser Zalando for seg en vekst på 10-20 prosent i omsetningen og et overskudd ( EBIT) på 100-200 millioner euro.