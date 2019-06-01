مربية الأطفال التي عملت عند وزير العدل ستقوم بتقديم شكوى ضد قرار مديرية الهجرة

بعد أن اعتبرت المديرية عملها في منزل الوزير غير قانوني
مقال: وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص: سميةالهذيلي
قامت مربية الأطفال الفيلبينية التي كانت تعمل عند عائلة وزير العدل النرويجي يوران كالمير بتقديم شكوى و تكليف محامي بعد أن اعتبرت مديرية الهجرة عملها و إقامتها غير قانونية. و كانت المربية قد عملت عند العائلة منذ أغسطس الماضي. و تتدعى المربية أنها في تلك المدة لم تعمل كمربية بعد و أن تعليل المديرية غير صحيح.
و كانت المديرية قد رفضت مطلب إقامة المربية مما أجربها على العودة إلى الفلبين يوم 10 مايو.
كما أكد الوزير أنها لم تعمل معهم من الفترة ما بين 22 أغسطس و 12 أكتوبر، و أنها كانت ضيفة عندهم فقط في تلك الفترة، بينما كانت تنتظر رد الشرطة و الإدارة بخصوص إقامتها حتى تستطيع أن تبدأ عملها كمربية. و أكدت المربية أن مديرية الهجرة أخبرتها شفاهيا أنه بإمكانها السكن مع العائلة بينما تنتظر الرد دون وجود عوائق و بشرط أن لا تعمل.
لكن مديرية الهجرة أكدت أن المعلومات موجودة على صفحتها الإلكترونية و التي تؤكد أنه لا يمكن للمربية السكن مع العائلة التي ستعمل معها قبل حصولها على الموافقة الرسمية من الشرطة.
Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.
Her kan du enkelt bidra med din mening.