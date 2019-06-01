مربية الأطفال التي عملت عند وزير العدل ستقوم بتقديم شكوى ضد قرار مديرية الهجرة

بعد أن اعتبرت المديرية عملها في منزل الوزير غير قانوني



مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سميةالهذيلي



قامت مربية الأطفال الفيلبينية التي كانت تعمل عند عائلة وزير العدل النرويجي يوران كالمير بتقديم شكوى و تكليف محامي بعد أن اعتبرت مديرية الهجرة عملها و إقامتها غير قانونية. و كانت المربية قد عملت عند العائلة منذ أغسطس الماضي. و تتدعى المربية أنها في تلك المدة لم تعمل كمربية بعد و أن تعليل المديرية غير صحيح.

و كانت المديرية قد رفضت مطلب إقامة المربية مما أجربها على العودة إلى الفلبين يوم 10 مايو.

كما أكد الوزير أنها لم تعمل معهم من الفترة ما بين 22 أغسطس و 12 أكتوبر، و أنها كانت ضيفة عندهم فقط في تلك الفترة، بينما كانت تنتظر رد الشرطة و الإدارة بخصوص إقامتها حتى تستطيع أن تبدأ عملها كمربية. و أكدت المربية أن مديرية الهجرة أخبرتها شفاهيا أنه بإمكانها السكن مع العائلة بينما تنتظر الرد دون وجود عوائق و بشرط أن لا تعمل.

لكن مديرية الهجرة أكدت أن المعلومات موجودة على صفحتها الإلكترونية و التي تؤكد أنه لا يمكن للمربية السكن مع العائلة التي ستعمل معها قبل حصولها على الموافقة الرسمية من الشرطة.