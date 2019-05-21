وزير البيئة البرازيلي: مساهمة النرويج من أجل الحفاظ على غابات الأمازون اهدرت

و التي كان هدفها منع إزالة الغابات





مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



قامت النرويج في السنوات العشر الأخيرة بالتبرع بمبلغ قيمته 8,3 مليار كرونة و الذي كان هدفه الحفاظ على غابات الأمازون الاستوائية. و تعتبر النرويج أكثر جهة مانحة و ذلك وفقا لتقرير وزارة المناخ النرويجية. لكن وزير البيئة البرازيلي ريكاردو ساليس صرح مؤخرا أن مساهمة النرويج كانت في الحقيقة عديمة الفائدة بسبب قطع الغابات بسرعة عالية. و يُبين تحليل وزارة البيئة البرازيلي وجود عدم إبلاغ دقيق عن نتائج العقود المبرمة و المساهمة في صندوق الأمازون بالإضافة إلى ارتفاع الرواتب و قيمة العقود دون منافسة نزيهة.

لكن وزير البيئة النرويجية اولا إيلفيستوان ينكر فشل الصندوق:

الصندوق ساهم بكل تأكيد في الحد من إزالة الغابات الاستوائية. و يعتمد تعاون النرويج مع البرازيل على الأداء.-