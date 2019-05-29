نفوق عدد كبير من سمك السلمون يضع عدة مواطن شغل في خطر

أثرت الأزمة على عدة بلديات شمال النرويج





مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



أدى نفوق كميات كبيرة من سمك السلمون في بلديات مختلفة شمال النرويج إلى وضع اقتصادي صعب أثر على المجتمعات المحلية. إذ أدى هجوم كبير للطحالب إلى نفوق 13200 طن من سمك السلمون. و لهذا السبب يواجه مسلخ السمك في بلدية إبستاد مستقبلا غامضا و خاصة بعد تضرر الشركات التي توفر الأسماك. إذ أكد مربو السمك نفوق 90 بالمائة من الكمية و هذا سيؤدي إلى فقدان 30 شخصا لوظائفهم، و تعتبر هذه خسارة كبيرة لبلدية صغيرة سكانها 1400 نسمة.

و أكد رئيس البلدية أن هذه المشكلة ستؤثر كذلك على قطاع الخدمات و الذي سيؤثر بدوره على شركات أخرى.

-أغلبهم اشتروا منازل هنا، لديهم أطفال في المدارس و رياض الأطفال، سيكون من الصعب إيجاد طريقة جديدة لكسب الرزق.

و يتوقع حصول نفس السيناريو في بلديات أخرى على ساحل ترومس و و نوردلاند، لكن عدة شركات لا تزال تحاول الحصول على نظرة عامة للأزمة، كما يريد وزير الثروة السمكية هارالد ناسفيك تنفيذ التدابير اللازمة لإنقاذ الموقف.