*Nettavisen.*

Tips oss
Nyttige sider
Arabisk

مالاند تريد عقد حوار حول ظاهرة تعرض السياسيين لخطاب الكراهية على الانترنات

Foto: (NTB scanpix)

و طلبت الوزيرة من جميع الأحزاب المشاركة في الحوار

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
Send tips


مقال: وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

طلبت وزيرة الحكم المحلي و التحديث مونيكا مالاند من جميع الأحزاب عقد اجتماع للتطرق لظاهرة تعرض السياسيين لخطاب الكراهية على الانترنات و ذلك بعد تعرض عمدة بلدية كليب للتهديد عبر الانترنات من قبل معارضين لمحطات الرسوم المرورية.
و في تقرير أجرته شركة إيبسوس، بينت النتائج أن 43بالمائة من السياسيين المحليين في النرويج قد تعرضوا لخطاب الكراهية و لهذا السبب فكر نصفهم في التخلي عن السياسية،بينما قام 15 بالمائة بالاستقالة فعلا.
-على الأطراف النظر في ما يمكننا فعله لتقليص هذه الظاهرة.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Skriv leserbrev her

Mer om emnet: Arabisk

Mest lest på Oversatt

Annonsebilag