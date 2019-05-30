مالاند تريد عقد حوار حول ظاهرة تعرض السياسيين لخطاب الكراهية على الانترنات

و طلبت الوزيرة من جميع الأحزاب المشاركة في الحوار
مقال: وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
طلبت وزيرة الحكم المحلي و التحديث مونيكا مالاند من جميع الأحزاب عقد اجتماع للتطرق لظاهرة تعرض السياسيين لخطاب الكراهية على الانترنات و ذلك بعد تعرض عمدة بلدية كليب للتهديد عبر الانترنات من قبل معارضين لمحطات الرسوم المرورية.
و في تقرير أجرته شركة إيبسوس، بينت النتائج أن 43بالمائة من السياسيين المحليين في النرويج قد تعرضوا لخطاب الكراهية و لهذا السبب فكر نصفهم في التخلي عن السياسية،بينما قام 15 بالمائة بالاستقالة فعلا.
-على الأطراف النظر في ما يمكننا فعله لتقليص هذه الظاهرة.
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