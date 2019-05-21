صندوق النقد الدولي: أسعار العقارات السكنية قد تنخفض في أوسلو بنسبة 20 بالمائة

و 10 بالمائة على الصعيد الوطني



مقال: يان ريفيم

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



تبين أرقام جديدة ارتفاع أسعار العقارات في النرويج بنسبة 0.8 بالمائة في أبريل الماضي. أما في أوسلو فيبلغ الارتفاع 0,6 بالمائة. لكن صندوق النقد الدولي صرح عن قلقه بخصوص ارتفاع قيمة قروض الإسكان النرويجية وأسعار السكن. و رغم ذلك تستمر الأسعار في الارتفاع بسرعة كبيرة لتصل إلى 2,2 بالمائة مقارنة بالعام الماضي و ذلك وفقا لأرقام ريال استايت نورغي.

و بسبب عدة عوامل و أرقام يحذر صندوق النقد الدولي أن أسعار العقارات السكنية في أوسلو قد تنخفض إلى 20 بالمائة.