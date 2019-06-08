يورن إيغوم من اتحاد الشغل يؤكد نيته إيقاف منظومة مربية الأوبير

-لقد كانت المنظومة مناسبة للتبادل الثقافي سابقا ، لكن وقت هذه المنظومة قد ولى.



مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



أطلق زعيم اتحاد الشغل يورن إيغوم مصطلح العبودية الحديثة على منظومة مربية الأوبير، التي لا يعتبرها تتماشى مع قيم العمل النرويجية.

و في هذه المنظومة يتم جلب مربية من خارج النرويج للعمل في منزل نرويجي و لتسكن مع العائلة و تعمل مربية للأطفال مع بعض الأعمال المنزلية الأخرى.

-يجب على مجلس النواب إيقاف المنظومة عندما تنتهي إقامة ال3000 مربية في النرويج.

و أكثرية المربيات من الفلبين.

-من المفارقات الكبيرة أن المربيات تعمل في الجهة الغربية من أوسلو و هي منطقة يسكنها الأغنياء. إنهم يشغلون هذه المربيات برواتب زهيدة ، رغم أن في استطاعتهم تكليف عمال نظافة، طهاة و عملة لرعاية الأطفال باستعمال نظام الراتب النرويجي.