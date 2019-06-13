مكتب الإحصاء: انخفاض عدد المنتفعين بمنحة الطفل الذي لا يرتاد الروضة

تقدم هذه المنحة للوالدين عندما يكون عمر الطفل بين السنة و السنتين و لا يرتاد الروضة



مقال: يان ريفيم

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



قدم مكتب الإحصاء النرويجي إحصائيته الجديدة بخصوص الانتفاع بمنحة الطفل الذي لا يرتاد الروضة. الغرض من هذه المنحة هي مساعدة الأولياء الذين يريدون العناية بأطفالهم بين عمر السنة و السنتين في المنزل.

في السنوات الأولى بعد تقديم هذه المنحة كان عدد المنتفعين عاليا، حينها كان كل ثمانية أطفال من عشرة ينتفعون بالمنحة، لكن عدد المنتفعين شهد انخفاضا ابتداءا من 2011 ليصبح العدد لا يتجاوز إثنين من كل عشرة أطفال.

و يعود الانخفاض لارتفاع عدد رياض الأطفال في السنوات الأخيرة.

كما غيرت الحكومة بعض اللوائح سنة 2017، فلا يستطيع الأجانب الذين يعيشون في النرويج الانتفاع بالمنحة إلا بعد إقامتهم في البلاد لمدة خمسة سنوات. هذه اللوائح الجديدة أثرت كثيرا على عدد المنتفعين الأجانب لتنخفض من 45 بالمائة سنة 2016 إلى 28 بالمائة سنة2018.