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مدونة: حزب الحمر يؤثر على المطاعم و الحركية  في غرونالوكا

Geir Storli Jensen.

Geir Storli Jensen.

يشتهر حي غرونارلوكا بكونه مركزا للحياة النابضة و ذلك من خلال مطاعمه و المقاهي الموجودة فيه.

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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مدونة: غاير ستورلي مدير حزب الخضر لفرع غرونالوكا
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

يسعى حزب الحمر إلى تقليل اقتناء الكحول و وذلك من خلال إيقاف تقديم إذن لمطالب جميع المنشئات الجديدة و المطاعم في حي غرونالوكا. إذ اقترح حزب الحمر مؤخرا و ذلك من خلال لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية رفض أربع طلبات للحصول على إذن لتقديم الكحول و تقديم الخدمات خارج المطاعم و المقاهي في الساحات. و تظهر الإحصائيات أن حزب الحمر رفض 50 مطلبا في العامين الماضيين.
و تم انتقاد الحزب في أول مايو من هذا العام بعد أن احتفل حزب الحمر بعيد العمال في ساحة المطعم و الملتقى الثقافي في إينغينستيدس قبالة نهر إيلفا دون اتفاق خاص مسبق مع المكان و الذي كان سيجعل سعر الإحتفال أقل. و تم انتقاد أعضاء حزب الحمر لذهابهم للاحتفال في ساحة مطعم كانوا قد عارضوا منح إذن له قبل عام فقط.
و يعرف حي غرونالوكا بحياته النابضة. فكيف ستكون الحياة في هذا الحي دون إمكانية الجلوس خارجا في الهواء الطلق و تناول الطعام و الاستمتاع بالشمس في نفس الوقت؟
نحن كحزب الخضر نساند تطوير المطاعم و السماح لتقديم الطعام خارج المطاعم، فذلك سيحسن الوضع الاقتصادي للعديد من المطاعم الصغيرة التي سيتم تشجيعها على إنشاء مطاعمها و ضمان نجاحها بمنح الإذن بتقديم الخدمات أيضا خارج المطعم أو المقهى.

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