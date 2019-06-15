اتهام مدير تجاري من باروم بالحصول على رشاوي بقيمة 28.2 مليون كرونة

تلقى المتهم مبالغ كبيرة من عملاء صينيين أثناء عمله في منصب مهم في شركة نرويجية كبيرة





مقال: إيسبن تايغن

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

وجهت وحدات الشرطة الاقتصادية إيكوكريم تهمة الفساد إلى مدير تجاري يبلغ من العمر 53 عاما، بعد شبهات بتلقيه رشاوي على شكل مبالغ مالية كبيرة في الفترة ما بين 2009 و 2018. و تلقى المتهم المبالغ المالية نقدا و من خلال حساب له في هونغ كونغ. و يقدر المبلغ الجملي الذي تحصل عليه المتهم ب28.2 كبيرة كرونة.

و كانت المبالغ تقدم للمتهم دون علم صاحب العمل و من أجل الحصول على تسهيلات في عمليات شراء. و بدأت تفاصيل الجريمة تظهر بعد أن قام مدير المتهم بالتقصي في الأمر.

و قام المتهم بمبالغ الرشوة بشراء عدة سيارات فارهة، قارب، معدات و أثاث بالإضافة إلى مشتريات أخرى.